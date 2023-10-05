Mersin Büyükşehir'den 'Sokak Hayvanları Çalıştayı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ‘Sokak Hayvanları Çalıştayı’ düzenledi. Yaşamını sokakta sürdüren patili dostların sorunlarına bilimsel, ortak akla dayalı ve fark yaratıcı çözümler bulmak üzere yapılan Çalıştay’a çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ile derneklerin temsilcileri katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde 'Sokak Hayvanları Çalıştayı' düzenledi. Yaşamını sokakta sürdüren patili dostların sorunlarına bilimsel, ortak akla dayalı ve fark yaratıcı çözümler bulmak üzere yapılan Çalıştay'a çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ile derneklerin temsilcileri katıldı.

Sahilde yer alan Nikah Salonu ve Etkinlik Merkezi'nde yapılan çalıştaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi (HAYDİ), Mersin Veteriner Hakimler Odası, Mersin Barosu, Toros ve Mersin Üniversitesi, İl Jandarma Komutanlığı ile Mersin'de faaliyet gösteren çok sayıda hayvansever dernek ile STK'nin temsilcileri katıldı.

Çalıştayın öğleden önceki oturumunda açılış konuşmaları ve sunumlar gerçekleştirildi. İkinci oturumda ise çalıştayın ana konu başlıkları konuşuldu. Değerlendirilen konu başlıklarını; Kısırlaştırma, Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi, Alındıkları Ortama Bırakılan Hayvanların Beslenmesi, Şehiriçi ve Şehirlerarası Hayvan Hareketlerinin Kontrol Altına Alınması, Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonunda Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları, Mevzuat Değişikliği Sonrasında Resmi Kurumların Görev, Yetki ve Sorumlulukları oluşturdu.

GÖKBEL: "BU ÇALIŞTAY, İLK YAPILAN ÇALIŞTAYIN SONUÇLARINI GÖRME ANLAMINDA ÖNEMLİ"

Çalıştayda yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hasan Gökbel, çalıştayın konusu itibariyle çok anlamlı olduğunu söyledi. 2019 yılında sokak hayvanları ile ilgili ilk çalıştayı yaptıklarını hatırlatan Gökbel, "Bu çalıştay, ilk yapılan çalıştayın sonuçlarını görme anlamında bizim için önemli. Ayrıca eksiklerimizi veya çözüm gereken diğer konuları da ilgili temsilciler bu çalıştayda belirleyerek ortaya koyacaklar ve yeni plan döneminde de biz bu çalıştaydan çıkan sonuçları stratejik planlarımıza işleyeceğiz" dedi.

"İLK ÇALIŞTAYDA KONUŞULAN BİRÇOK SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

İlk yapılan çalıştaydan çıkan sonuçlar doğrultusunda sokak hayvanları ile ilgili birçok konuda ilerleme kaydedildiğini aktaran Gökbel, "2019 yılında çalıştayda dile getirilen birçok sorunun 4.5 yıl içerisinde çözüme kavuştuğunu görüyoruz. Hem tesis anlamında hem personel anlamında hem kısırlaştırma sayıları anlamında ve geçici hayvan barınakları oluşturma anlamında 2019 yılının çalıştayının sonuçlarının uygulamaya geçtiğini görüyoruz" diye konuştu.

"MUT'TA PLANDIĞIMIZ GEÇİCİ HAYVAN BAKIMEVİ İÇİN TAHSİS ALAMADIK"

Mut ve Gülnar'ı kapsayan bir geçici bakımevi ile ilgili tahsis konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Gökbel, "Geçiçi hayvan barınağı için tahsisi bir türlü alamadık. Eğer almış olsak belki Silifke Geçici Hayvan ve Rehabitasyon Merkezi'nin yükünü biraz daha hafifletmiş olacaktık. Mu'ta kurulacak bir geçici hayvan barınağının en azından Mut ve Gülnar için de yerinde bir çözüm olacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımız bununla beraber devam edecektir. Takibine devam edeceğiz" dedi.

ŞAHUTOĞLU: "İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ ÇALIŞMANIN DAHA BAŞARILI BİR HALE GELMESİNİ SAĞLIYOR"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, ilk kez düzenledikleri Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı doğrultusunda sokak hayvanları için çalışmalara yön verdiklerini kaydetti. "Çalıştayda çıkan sonuçların tamamına yakınını yerine getirdik" diyen Şahutoğlu, yapılan 2. çalıştayda çıkan çözüm önerilerine göre hareket edeceklerini kaydetti.

Kentin paydaşlarından olan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan görevlileri ile gönüllüleriyle çalıştay yapmayı önemsediklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, "Çünkü burada onların fikirleri bizim için gerçekten önemli. Sokakta kendilerinin takip ettiği, bizim ulaşamadığımız noktalarda yapmış olduğu besleme çalışmaları aynı zamanda da bu sorunları içerisinde birebir yaşayan kişilerden çalıştay da destek almak, sokağın sorunlarını iyi bilmek adına onların yanımızda bulunmaları bize ciddi bir destek sağlıyor. Aynı zamanda onlarla beraber iş birliği yapmamız da aslında çalışmayı daha da güzelleştiriyor ve daha başarılı bir hale gelmesini sağlıyor" diye konuştu.

COŞKUN: "BU BÜYÜK ÇABAYI GERÇEKTEN TAKDİR EDİYORUM"

Toros Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu Danışmanı Arzu Coşkun, "Yaradanın, sokaktaki sessiz ve dilsiz kullarına yardım edebilmek için buradayım. Gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi çok ciddi çaba sarf ediyor. Bunların hepsine bizzat şahidim. Büyükşehir'in; barınakları, dışarıdaki sokak hayvanlarına hizmetleri, hastaneleri ve bakımlarında birebir sürekli her numaradan arıyoruz. 185'ten aradığımızda dönüş yapılıyor. Özellikle belediyenin barınağındaki bireysel çalışanları da bizlerle iletişim içerisinde. Bu büyük çabayı gerçekten takdir ediyorum ama daha fazla ne olabilir? Olabilmesi için bazılarının bu canlara arsa vermesi gerekiyor. Ne yazık ki bunlar sağlanamıyor" dedi.

Yenişehir bölgesinde yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan gönüllülerinden biri olan Muna Bilgin, ilgilendikleri kedi ve köpekler için Büyükşehir Belediyesi'nden sürekli destek gördüklerini belirterek, "Kaşlı Geçici Bakımevi sağ olsun her konuda yardımcı oluyor. Şimdi gördüğüm kadarıyla herkes severek, isteyerek gelmiş. Yapılan çalışmalar zaten tek tek anlatıldı. Ben kendi adıma memnunum çünkü ben Adana, Mardin başta olmak üzere birkaç ilde de etkinliklere katıldım, gerçekten bizim çalıştayımız çok güzel, verimli ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"VAHAP SEÇER'İN SOKAK HAYVANLARI İÇİN CİDDİ ÇALIŞMALARINI GÖRÜYORUM"

Yenişehir bölgesinde yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan gönüllülerinden biri olan Muna Bilgin, daha önce belediyenin sokak hayvanları için bu kadar özverili çalışmadığını aktararak, "Geçmiş dönemdeki çalışmaları da eski barınağı da biliyorum. Şu an çok farklı. Vahap Seçer bu konuda; 'seçmenimin gönlünü almak için kaldırım, yol, park, bahçe hizmetin ön planda tutup bunları geri planda tutayım' gibi bir düşüncesi yok. Çünkü taleplerimizde bunu hissediyoruz. Bir talepte bulunduğumuzda, bir sıkıntı olduğunda çok rahatlıkla daire başkanları, şube müdürleri yardımcı oldukları için Vahap Seçer'in bu konuda gerçek bir çalışma yaptığını ve gönüllü olduğunu görüyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'İN ÇOCUK GELİŞİM MERKEZ'LERİNDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, küçük yaştaki çocukların hayvan sevgisini öğrenmesi ve farkındalık kazanması adına ' 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Münir Özkul, Adile Naşit, Halkkent, Tarsus Begonvil ve Yenice'deki Yaşar Bayboğan Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eş zamanlı etkinlik düzenledi. Etkinliklerde, 36-72 ay arası eğitim gören çocuklara önce hayvan türleri, nasıl beslendikleri ve yaşam alanlarıyla ilgili bilgiler anlatıldı. Ardından sokak hayvanlarına dağıtmak için çocuklar öğretmenleriyle birlikte mama paketledi. Çocuklar hem hayvan sevgisini erken yaşta kazanmak hem de farkındalık yaratmak için boyama etkinliği yaptı.

TAN: "ÇOCUKLARIMIZI BİLİŞSEL VE SOSYAL AKTİVİTELERLE DESTEKLEYİP, GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLIYORUZ"

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde çocukların farkındalığını artırmak adına çocuklarla birlikte etkinlikler yaptıklarını ifade eden Münir Özkul Çocuk Gelişim Merkezi Birim Sorumlusu Kübra Tan, "Bugüne özel çocuklarımızla birlikte mama paketledik. Çocuklar evlerine giderken yolda gördükleri kedi ve köpeklere bu mamadan verecekler. Çocuklarımızla patili dostlarımızın kaplarını da hazırladık. Bu sayede hem hayvan dostlarımıza mama takviyesi yapılacak hem de çocuklarımızın farkındalığı artacak" diye konuştu.

Çocuk Gelişim Merkezleri'nde 36-72 ay arası çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine teşvik edildiğini belirten Tan, "Diğer etkinlik alanlarımızda günlük planlar doğrultusunda ilerliyoruz. Çocuklarımızı hem bilişsel hem de sosyal aktivitelerle destekleyip, bu bilinci uyandırıp her alanda gelişmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.