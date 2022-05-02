Mersin Büyükşehir'den Görme Engelli Kadınlara Kurs Desteği

TARSUS, MERSİN (ANKA) -

Mersin Büyükşehir Belediyesi, maddi kaynak yaratmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla görme engelli kadınlara yönelik "Makrome Eğitimi Atölyesi" açtı. Tarsus Kültür Park'ta açılan atölye dördüncü haftasını doldururken, görme engelli kadınlar ilk ürünlerini ortaya çıkarmaya başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin iş birliğiyle görme engelli kadınlara yönelik "Makrome Eğitimi Atölyesi" açıldı. Tarsus Kültür Park'ta Tarsus Görme Engelliler Derneği önünde açılan atölye dördüncü haftasını doldurdu.

İLK ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Görme engelli kadınlara maddi kaynak yaratmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla açılan atölyenin ilk ürünleri ortaya çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gönüllüleri tarafından verilen kurs üçüncü haftasını doldururken, görme engelli kadınlar makrome tekniğiyle çanta, anahtarlık ve hediyelik eşya gibi ürünler ortaya çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadı.

"BİR ADIM ATTIK, ÇOK MUTLUYUZ ONLAR DA ÇOK MUTLULAR"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, projenin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Kendisinin sokakta görme engelli bir kadın görmediğini fark etmesiyle projenin ortaya çıktığını belirten Dokucu, "Tarsus'ta ve Mersin'de görme engelli kadın arkadaşların listesini çıkarttık. Arkadaşlar tek tek aradı" dedi.

Görme engelli kadınlara maddi kaynak yaratacak kurslara devam etmek istediklerini sözlerine ekleyen Dokucu, "Şimdi çiçek ekim-dikimini düşünüyoruz. Bunlar ferahlatan şeyler, sosyalleşmelerini sağlıyor. Bir adım attık, çok mutluyuz onlar da çok mutlular" diye konuştu.

"İLK BİRKAÇ DERS MAKROME ÜRETİMİNDEN DAHA ÇOK ÖZGÜVENLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTEDİK"

Makromeden ortaya çıkacak ürünleri kadınlar için maddi kaynağa dönüştürmeyi planladıklarını vurgulayan Dokucu, atölyenin ilk günlerinden de söz ederek; "İlk birkaç ders makrome üretiminden daha çok özgüvenlerini geliştirmek istedik. O bizim için daha önemliydi. İlk olarak kadınları kampa götürdük. Orada çekingenlerdi. Herkes ailesinin elinden tutuyordu, yabancılık çekiyordu. Artık bağımsız olabilsinler, bize güvensinler diye onları ailelerinden alıp her birine personel verip gezdirdik" dedi.

"TARSUS'TA DA KÜLTÜR PARK'I BİR YAŞAM ALANI HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLADIK"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da engelli bireylere yönelik yaşam alanları oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı. Mersin'deki yaşam alanlarına değinen Atila, "Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Engelsiz Yaşam Parkımız var. Orada hizmetlerimiz devam ediyor. Tarsus'ta da Kültür Park'ı bir yaşam alanı haline getirmeyi amaçladık. Mola Evimiz var. Yanında Sakatlar Derneği ve Görme Engelliler Derneği var" dedi.

"GÖRME ENGELLİ KADINLARIMIZ BURADA HEM EĞLENİYORLAR HEM DİNLENİYORLAR"

Makromeyle ilgili açtıkları atölyeye de değinen Atila, "Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'yla birlikte engelli bireylerimizin istihdamına yönelik bir süreç başlattık. Görme engelli kadınlarımız burada hem eğleniyorlar hem dinleniyorlar" diyerek, istihdama yönelik sürecin devam edeceğini sözlerine ekledi. Atila, Mersin'de de makromeyle ilgili bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, "Engelsiz Yaşam Parkımızda özellikle özel çocuklarımızın annelerine yönelik makrome kursumuz var. Bu kurslarımız onların da çok hoşlarına gidiyor" diye konuştu.

"KEŞKE HER ZAMAN BÖYLE KURSLAR AÇILSA, HİÇ BİTMESE"

Kursiyerlerden 46 yaşındaki İnci Özdemir, ilk kez bu tarz bir kursa katıldığını vurgulayarak; "Bu ikinci gelişim. Bir tane anahtarlık yaptım. İnşallah öğreneceğim. Çok güzel bir şey. Keşke her zaman böyle kurslar açılsa, hiç bitmese. Ben kazak örüyorum, bebek yelekleri yapıyorum. Kendi el becerilerim var ama makrome bilmiyordum. Yeni öğreniyorum" dedi.

"HAFTADA EN AZ BİR GÜN DE OLSA ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞÜYORUZ"

51 yaşındaki Raziye Boyacı ise kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Haftada en az bir gün de olsa arkadaşlarımla görüşüyoruz, iş yapıyoruz. Birbirimizle diyaloglar kuruyoruz. Makrome yapıyoruz. El işleri, çanta, cüzdan, anahtarlık gibi şeyler yapıyoruz. Biz isteyerek, severek yapıyoruz. Ben çok mutluyum. Vahap Seçer yanımda olduğu sürece ben hep mutluyum, mutlu yaşarım. Onu çok seviyorum" diye konuştu.