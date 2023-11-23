Mersin Büyükşehir'de Öğretmen De, Öğrenci De, Veli de Memnun

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden, öğrenciler ve veliler büyük memnuniyet duyuyor. Mersin Büyükşehir, tüm Mersin geneline yaydığı kurs merkezlerinde; alanında uzman öğretmen kadrosu ile geleceğin aydınlık gençlerini yetiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında öğretmenlik yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden öğretmenler ise, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin kuvvetli olduğunu vurguluyorlar.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden, öğrenciler ve veliler büyük memnuniyet duyuyor. Mersin Büyükşehir, tüm Mersin geneline yaydığı kurs merkezlerinde; alanında uzman öğretmen kadrosu ile geleceğin aydınlık gençlerini yetiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında öğretmenlik yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden öğretmenler ise, öğrenci-öğretmen ilişkilerinin kuvvetli olduğunu vurguluyorlar.

Büyükşehir'den eğitim alan 7 bin öğrenci, ücretsiz olarak verilen eğitimin kendilerini memnun ettiğini vurguluyor. Öğretmenlerin ilgisi, yaklaşımı, sınav konusunda verdiği manevi desteğin yanı sıra, kurulan güven ve samimi bağ sayesinde sosyal ilişkilerinin de geliştiğini söyleyen öğrenciler, hayata dair de kazanımlar elde ediyor.

Çocuğu için iyi bir gelecek isteyen ve bunun için Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerini tercih eden veliler ise, çocuklarının kursa severek gitmesi ve eve mutlu dönmesinin, hem eğitim hem de sosyal hayatta verdiği katkılar dolayısıyla mutlular.

TAZEGÜL: "ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN-VELİ İLİŞKİSİNİ SICAK TUTUYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Halkkent Kurs Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Taner Tazegül, "Kurs merkezlerimizde öğrencilerimizin sınava yönelik hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimize her hafta ücretsiz deneme yapıyor ve ücretsiz kaynak kitabı sağlıyoruz. Eğitim sürecinde velilerimizden de kopmuyoruz. Veli ziyaretlerimiz ve aramalarımız neticesinde, öğrenci-öğretmen-veli ilişkisini sıcak tutuyoruz" dedi.

Eğitim hizmetleri haricinde sosyal hizmetler alanında da öğrencilere verdikleri desteklerden bahseden Tazegül, "LGS öğrencilerimize öğle yemeği, YKS öğrencilerimize çorba hizmeti sağlıyoruz. Belediyemizin tüm hizmetlerinde olduğu gibi, eğitim hizmetlerinde de memnuniyetle işimizi yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKVERDİ: "ÇOCUKLARININ ÜCRETSİZ EĞİTİM ALMALARI, BİRÇOK AİLE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Büyükşehir'in Erdemli Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde Biyoloji Öğretmeni olarak görev yapan Nihat Hakverdi, "Öğrencilerle; öğretmen-öğrenci ilişkisi değil de, daha çok abi-kardeş ilişkisi içerisine girmeye çalışıyorum. Çünkü benim öğretmenlikten anlayışım bu; onların bizi sevmesi, bizim onları sevmemiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nde kurs merkezinin ücretsiz olmasının ve böyle bir merkezde çalışmanın manevi olarak da kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Hakverdi, "Birçok öğrencimizin ekonomik durumu, dışarıda para ile eğitim alabilecek seviyede değil. Öğrencilerle birebir etüt yapabiliyoruz. Onların ailelerini sürekli arıyor ve evlerini ziyaret edebiliyoruz. Böylelikle yaşadığı ortam, ders çalışma ortamı gibi konularda bilgi sahibi olup, biz de öğrencilerimize daha iyi bir şekilde yaklaşabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BURADA ALDIĞIMIZ EĞİTİM SAYESİNDE, OKUL DERSLERİMİZDE DE BAŞARIMIZ YÜKSELİYOR"

Aldığı eğitimden çok memnun olduğunu söyleyen Halkkent Kurs Merkezi öğrencilerinden Zeynep Büşra Çoban, "Kursu çok seviyorum. Öğretmenlerle aram çok iyi ve arkadaş gibi davranıyorlar. Dersleri anlamama yardımcı oluyorlar. Kaynak kitaplar da veriliyor. Öğretmenlerin anlamadığımız konuları tekrar etmeleri, detaylar üzerinde durulması çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Büyükşehir kurs merkezi öğrencilerinden Ecrin Tanem Varlı, aldığı eğitim sayesinde derslerinde başarı elde ettiğini söyleyerek, "Bize bu imkanları sağladığı için başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Burada aldığım eğitim sayesinde derslerimde başarılarımı yükseltiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Muhammed Emin Taşlı, kurs merkezinde derslere daha fazla odaklandığını belirterek, "Normalde başka dershanelerde bu eğitim ücretli oluyor, ama burada bize ücretsiz şekilde eğitim veriyorlar ve yemek ihtiyacımızı karşılıyorlar. Hocalarımızla çok güzel şekilde anlaşabiliyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ, KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ İNSANLAR OLDUKLARI İÇİN, HAYATIN HER ALANINDA SOHBET EDEBİLİYORUZ"

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden Arjin Gül, kurs merkezinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Öğretmenlerimden çok memnun. Hepsi bizimle çok ilgililer. Derslerde de çok ilerideyiz. Öğretmelerimle dersler eğlenceli geçiyor" dedi.

Hukuk Fakültesi'ni kazanmak istediğini söyleyen Erdemli Kurs Merkezi öğrencisi Veli Saygı, daha önce dershaneye gittiğini, ancak Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezinden aldığı verimi alamadığını söyleyerek, "İlgi ve disiplin benim için önce gelen şeyler. O yüzden bu sene burayı tercih ettim. Öğretmenlerimin hepsiyle aram çok iyi. Bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Hiçbir öğrenciyi ayırt etmiyorlar. Bunlar bizim için zaten yeterli oluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okumak istediğini belirten Oğuzhan Şimşek ise, kurs merkezinde öğretmenlerle aralarının samimi olduğu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz, kendini geliştirmiş insanlar oldukları için, hayatın her alanında sohbet edebiliyoruz" ifadelerine yer verdi. Daha önce de özel bir kurumda sınava hazırlandığını, ancak Büyükşehir'in kurs merkezinden çok daha memnun olduğunu kaydeden Şimşek duygularını, "Burada daha sosyal oldum. İnsanlarla ilişkilerim arttı. Bunları kurs öğretmenlerime borçluyum. Tüm öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutlarım" cümleleriyle anlattı.

BÜYÜKŞEHİR KURS MERKEZLERİNDEN, ÖĞRENCİLER KADAR AİLELER DE MEMNUN

Velilerden Fatma Işık, kızının kurs merkezinden 2 yıldır faydalandığını ifade ederek, "Kurumdan ve öğretmenlerden çok memnunuz. Burada ilgi var. Ücretsiz yemek veriliyor. Kitap ve deneme sınavları ücretsiz. Kaliteli bir yer. Burada aldığı eğitim sayesinde, kızımın okuldaki dersleri de iyi oluyor" diye konuştu.

Erdemli Kurs Merkezi'nden faydalanan Mehmet Dere'nin annesi Ayşe Dere, oğlunun merkezi ve öğretmenlerini çok sevdiğini söyleyerek, "Dershaneye gelme isteği çok fazla. Oğlum inatçıdır, ona istemediği bir şeyi hiçbir zaman yaptıramam, ama kendisi buraya isteyerek geliyor. Bütün öğretmenleriyle çok iyi anlaşıyor, uyumları çok iyi" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gerçekten çok büyük bir iş yaptığını düşündüğünü sözlerine ekleyen Dere, "Günümüz koşullarında birçok öğrenci binlerce lira verip özel dershanelere gidemeyecekti, ama Vahap Seçer Başkanımız bu şekilde bir kurum açarak, bu mükemmel kadroyla çalışarak Erdemli'de eğitimde fırsat eşitliğini sağladı. Kurs Merkezi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım" dedi.

Erdemli Kurs Merkezi'nde YKS'ye hazırlanan bir diğer öğrenci Oğuzhan Şimşek'in velisi Yelda Şimşek ise, çocuğunun kurs merkezinden ve öğretmenlerinden çok memnun olduğunu söyleyerek, "Daha önce özel bir kurs merkezine giden çocuğum, Büyükşehir kurs merkezinden daha fazla verim aldığını ve öğretmenlerinden aşırı memnun olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.