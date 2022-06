Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yüzme kursları başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl verilen yüzme kursları başladı. 6 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren yüzme kursları ile Mersinliler keyifli bir yaz sezonu geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yüzme kurslarına kayıt yaptırmak isteyenlerin, Macit Özcan Spor Tesisleri içinde yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi akademi kayıt birimine 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile bizzat başvurmaları gerekiyor. Çocukların ise yüzme kurslarına birinci dereceden akrabaları eşliğinde gelme şartı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki açık yüzme havuzunda toplam 10 yüzme hocası, 1 koordinatör ve 2 cankurtaran eşliğinde verilen kurslardan her grup toplam 2 hafta boyunca yararlanabiliyor. Yüzme korkusu olan 66 yaşındaki Suzan teyzeden, ilkokul çağındaki minik Defne'ye kadar her yaştan vatandaş bu kurslardan yararlanıyor. Yüzme antrenörleri eşliğinde adeta özel ders havasında geçen yüzme dersleri, her yaştan kursiyeri mutlu ederken, kursiyerlerin ailelerini de sevindiriyor.

"Yüzme kurslarımıza ilgi çok güzel"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, okulların tatil olması ve sınavların bitmesiyle birlikte 20 Haziran'da yüzme kurslarının başladığını ifade ederek, "Biliyorsunuz 2 yıllık bir pandemi süreci vardı. Onun sonrasında çok yoğun bir talep var. Şu anda da biz kurslarımızı, okullar açılana kadar 2'şer haftalık dönemler halinde ayarladık. Toplamda 5 dönem kursumuz olacak. Tüm bu süre sonunda yaklaşık 4 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Kurslarımızda yaş sınırı 6'dan başlıyor. Her vatandaşımıza açık ve ücretsiz kurslarımız devam edecektir. İlgi çok güzel. 10 ayrı grupta öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz çalışıyorlar. Kurslarımız 2'şer haftalık dönemlerden oluşuyor. Yani bir kayıt yaptıran öğrenci, kursa 2 hafta devam ediyor. 2 hafta sonra diğer grubun kursu açılıyor ve bu süreç toplam 5 dönem devam edecek. Yani her grup 800 kişiden oluştuğu için, toplamda 5 dönem sonrası yaklaşık 4 bin kişi yüzme kurslarımıza katılmış olacak" dedi.

" Mersin'deki en hijyenik havuzlardan bir tanesiyiz"

Büyükşehir Belediyesinde yüzme antrenörü olarak görev yapan Özge Turşin, "20 Haziran itibariyle start verdik. 1 Eylül'e kadar kurslarımız devam edecek. 2 haftalık periyotlar halinde, haftanın 4 günü, Pazartesi'den Perşembe'ye günde toplam 6 saat ders veriyoruz. Sabahtan öğlene kadar 3 saat, öğlenden akşama kadar 3 saat. 17.30'da da daha çok yetişkinlerimize hizmet veriyoruz. Burada 4 stili öğretiyoruz. Mersin standartlarında açık havuz olarak en hijyenik havuzlardan bir tanesiyiz. Kursiyerlerimiz ağaçların altında, gayet keyifle eğitim alıyorlar, güneşi hissediyorlar" diye konuştu.

66 yaşındaki Suzan Gediz de yüzme korkusunu yenmek için kursa geldiğini anlatırken, "Hocamız ne söylüyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tabi gençler benden çok daha iyi yapıyorlar, ama yemin ettim ben de yapacağım. Sağ olsun Yunus hocamla birlikte korkumu yenip yüzmeyi öğreneceğim. Yüzmeyi bilmiyorum. 2 defa boğulma tehlikesi geçirdim. Yanımda biri olmadan suda duruyorum, ama muhakkak ayağım kuma değecek veya zemine. Ama bugün bunu atlattım. Ben denizi çok severim ve 2 tane çocuğum var. Kocam zaten denizci. Yüzmeyi hep istemişimdir. Ama 2 defa boğulma tehlikesi geçirdiğim için yemin ettim. Hani derler ya 'ölmeden önce yapmak istediğiniz 3 şey nedir?' Biri yüzmeyi öğrenmek. 30-40 senelik ehliyetim var, ikincisi araba kullanmak. 3.'sü daha gelmedi. İlk önce yüzmeyi bir çözeyim. Yani boğulmayacak şekilde. Aslında spor için yüzmek istiyorum. Burada arkadaşlarımla çok mutluyum. Dedim ya hocamız da çok iyi. Sanki özel ders alıyoruz gibi bir durumdayız şu anda. Gayet anlayışlı" dedi.

Miniklerden Metin Eren Eker de "Burada yüzmeyi seviyorum. Öğrenmeyi de seviyorum. 2 gün önce başladım. Çok iyi geçiyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel