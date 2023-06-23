Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tüm Birimleriyle Kurban Bayramı'na Hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı’nı vatandaşların huzurlu, güvenli ve mutlu bir şekilde geçirmesi için günler öncesinden çalışmalara başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile Mersin’i bayrama hazırladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı'nı vatandaşların huzurlu, güvenli ve mutlu bir şekilde geçirmesi için günler öncesinden çalışmalara başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleri ile Mersin'i bayrama hazırladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Mersinlilerin bayramlarını en güzel şekilde geçirebilmesi için çalışmalarını tamamlayan ekipler, bayram süresince de vatandaşlardan gelecek istek, talep ve şikayetler doğrultusunda 7/24 çalışmalarını sürdürecek. Mersinliler bayramı, kent genelinde yürütülen temizlik, dezenfeksiyon ve kent estetiği çalışmalarıyla karşılayacak.

18 MOBİL KESİM ÜNİTESİ VE 5 MEZBAHADA ÜCRETSİZ KESİM YAPILACAK

Mersinlilerin sağlıklı ve hijyenik ortamda kurbanlarını kesmeleri için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi, 5 mezbaha ve 18 mobil kesim ünitesi kullanıma hazır hale getirdi. Vatandaşlar, kurbanlarını güvenli ortamda, ücretsiz ve hijyenik şartlarda kestirebilecek. Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut'ta bulunan toplam 5 mezbahada Kurban Bayramı'nın ilk 2 günü ücretsiz bir şekilde kurbanlıklar kestirilebilecek.

Akdeniz'de 1, Aydıncık'ta 1, Bozyazı'da 1, Erdemli'de 2, Gülnar'da 1, Mezitli'de 1, Mut'ta 1, Silifke'de 1, Tarsus'ta 6, Yenişehir'de 1, Toroslar'da 1 ve Yakaköy'de 1 noktada olmak üzere toplam 18 mobil kesim ünitesi hizmet verecek. Mobil kesim üniteleri de Kurban Bayramı'nın ilk günü hizmet verirken, Tarsus 1, Tarsus 3 ve Yakaköy mobil kesim üniteleri, yoğunluğu önlemek adına bayramın 2'nci günü de hizmet verecek. Vatandaşlar ayrıntılı bilgi için Alo 185'e ulaşabilecek.

BAYRAM BOYUNCA TEMİZLİK VE İLAÇLAMA İŞLEMLERİ ANLIK OLARAK YAPILACAK

Mezbaha ve mobil kesim ünitelerinin bulunduğu yerlerin steril kalması için dezenfeksiyon çalışmaları yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, ilaçlama çalışması da yapıyor. Kurban kesim alanlarında haşere oluşumunun önüne geçmek için ilaçlama çalışmaları yürütecek olan ekipler, bayram süresince ve sonrasında da aynı işlemleri gerçekleştirecek. Ekipler, kurban kesilen yerlerde yapacağı anlık temizlik çalışmaları ile de oluşan atıkları kısa sürede kaldırıp, görüntü ve koku kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

Park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yapılan kent estetiği çalışmalarıyla Mersin, bayramı rengarenk karşılayacak. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, bu alanlarda yaptıkları mevsime uygun çiçek dikimlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği budama ve bakım çalışmalarıyla, Mersinlilerin bayramlarını ferah ortamlarda geçirmelerini sağlayacak.

BAYRAM BOYUNCA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını huzurlu, rahat ve sorunsuz şekilde yapabilmeleri için çalışacak. Kurban Bayramı'nda vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla; 28 Haziran 2023 Çarşamba gününden itibaren tüm bayram süresi boyunca, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat uygulaması devam edecek.

Vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yapabilmesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kutsal alanları ve mezarlıkları temizliyor. Vatandaşların bayram boyunca yapacakları mezarlık ziyaretleri ve ibadethane kullanımları için çalışmalar yürüten Mezarlık İşleri Dairesi ekipleri, temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında mezarlıklar, cami, kilise ve cemevinde temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Özellikle yaş almış vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay yapabilmeleri adına, mezarlıklar içinde ring seferleri düzenlenecek.

MEZARLIK ZİYARETLERİ İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS KALKACAK

Mersin Büyükşehir, Kurban Bayramı'nda Arife, 1. ve 2. günü mezarlıklara ücretsiz ulaşım da sağlayarak vatandaşların kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmeleri için kolaylık sağlayacak. Mezarlık servisleri kapsamında Tarsus'ta Merkez, Eshab-ı Kehf ve Sucular Mezarlığı'na servis hizmeti sunulacak. Makam Cami'nden 07.00-16.00 arası her saat başı kalkacak olan servis Merkez Mezarlık, Üçgen Çarşı, Halk Eğitim, Cengiz Topel, Cetvel Köprüsü, Büyük Carrefour, Tuğralı Kavşak, Eshab-ı Kehf'ten geçerek Sucular Mezarlığı'na gidecek. Sucular Mezarlığı'ndan ise saat 08.00-17.00 arası her saat başı servis kalkacak.

Bir diğer servis ise Çiftlikköy Mezarlığı'na olacak. Mersin Üniversitesi'nin girişinden saat 08.00-17.00 arası her yarım saatte bir kalkacak olan servisler, vatandaşların Çiftlikköy Mezarlığı'na ulaşımını sağlayacak. Aynı şekilde Çiftlikköy Mezarlığı'ndan da 08.15'te hareket edecek olan servis her yarım saatte bir kalkarken son servis 17.15'te hareket edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güneykent Mezarlığı'na da servis hizmeti veriyor. Servisin gidiş güzergahı Makine İkmal, Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı, Akbelen Mezarlığı ve Güneykent Mezarlığı şeklinde. Servisler, Makine İkmal'den 1 saatte bir olmak üzere sabah 08.00'den akşam 16.00'ya kadar hizmet verecek. Güneykent Mezarlığı'ndan ise yine her 1 saatte bir olmak üzere sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar hizmet verecek.

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA OLACAK

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca mesai yapacak olan birimlerin başında geliyor. İtfaiye ekipleri, Kurban Bayramı süresince oluşabilecek trafik kazaları, arama-kurtarma operasyonları ve yangın gibi olaylara karşı 7/24 görevinin başında olacak. Her türlü acil duruma karşı gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram boyunca yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı da hazırlıklı olacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini sağlamaya bayram boyunca da durmaksızın devam edecek. Kayıp-kaçakla mücadeleyi de aralıksız sürdüren MESKİ, tümilçelerdeki çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirecek. MESKİ'nin yağmursuyu TİM'leri ise, olası yağışlara karşı 7/24 hazırda bekleyecek.

ALO 185 VE TEKSİN 7/24 HİZMET VERECEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmanın en kısa ve hızlı yollarından biri olan Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi, vatandaşların tüm istek ve taleplerine yanıt verebilmek adına daha yoğun bir tempoyla çalışacak. Bayram boyunca gelecek olan öneri, talep, istek ve şikayetleri alacak olan Alo 185 Teksin, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmesi için bir telefon kadar yakın olacak.