Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Geleceğin Basketbolcularını Seçiyor

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK), yeni oyuncularını seçiyor. 2006-2015 arası doğumlu genç ve yetenekli erkek basketbolcular, MSK altyapısına dahil edilecek. 26 Ağustos'ta yapılacak seçmeler öncesi, MSK oyuncuları genç sporcu adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 26 Ağustos'ta Seyfi Alanya Spor Salonu'nda yapılacak MSK seçmeleri, 2006-2015 arası doğumlu erkek sporcuların katılımıyla gerçekleşecek. Seçmeler, genç basketbolculara yeteneklerini keşfetme ve profesyonel basketbol dünyasına MSK altyapısında başlama fırsatı sunuyor. Seçmeler öncesi MSK oyuncuları, genç sporcu adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Basketbol seçmelerini çok önemsediğini ve takımın altyapısını daha güçlü hale getirmek istediklerini belirten MSK Başantrenörü Semih Soğuksu, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz sezon bir altyapımız vardı, ancak yeni seçmelerle bu sezona daha kuvvetli girmek istedik. Onun için sıfırdan tekrar çalışmalara başladık. Yeni seçeceğimiz oyuncuları MSK altyapısına monte edip, onların gelişimiyle Türk basketboluna da yeni yetenekler kazandırmak istiyoruz. Herkese açığız. Seçmelerdeki yetenekli oyuncularımızı seçip, kadromuza dahil etmek istiyoruz. Bu kulübün altyapısında oynamak bir ayrıcalık. MSK, iyi bir organizasyon ve yükselen bir değer. Çok da iyi bir kadrosu var. Onlar buraya dahil olmak istedikleri sürece, bizler destek vereceğiz."

İyi bir kulüpte eğitim almanın, iyi bir kariyerin başlangıcı olduğunu söyleyen Soğuksu, seçmelere katılacak genç sporcular için de şunları söyledi:

"Öncelikle basketboldan keyif alsınlar. Ne yetenekleri varsa, heyecanlanmadan göstererek uygulasınlar. Biz en adaletli şekilde seçmelerimizi yapacağız. Özellikle bu oyunu sevdiğine, buna bir yeteneği olduğuna inandığımız oyuncalarımızı kadromuza ekleyeceğiz. Bu yüzden onlar da gönül rahatlığıyla seçmelere gelsinler."

Genç ve yetenekli yıldızların kendini göstermeleri için seçmelerin önemli bir fırsat olduğunu söyleyen takım oyuncularından Gökhan Yazıcıoğlu da şöyle konuştu:

"Spor insanlara güzel bir alan açıyor. İlerde bizim yerimizi alacak arkadaşlara sesleniyorum: Gelip kendilerini göstersinler. Abim küçük yaşlarda basketbola başlamıştı, ben de onun yolundan gittim. Bir kere o heyecanı tadınca, bırakmak içimden hiç gelmedi ve bu yaşıma kadar hep sürdürdüm. İdmanlarını düzgün bir beslenmeyle yapıp, kendilerini geliştirmeye gayret etsinler. İyi uyuyarak, düzgün beslenerek ve idmana gelmeden önce idmanların nasıl geçeceğini kafalarında şekillendirerek antrenmanlara hazırlanabilirler."

Seçmelere fiziksel ve mental olarak hazır olanların seçilme şanslarının çok yüksek olduğunu söyleyen oyunculardan Utku Yücedağ, şunları dile getirdi:

"Seçmeler öncesi fiziksel olarak kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Güzel bir beslenme programı ve disiplinli kalmayla başarılı olacaklarına inanıyorum. Burası profesyonel bir kulüp ve imkanları çok fazla. Oyuncular için çok büyük bir avantaj bu. Çünkü başka problemlerle ilgilenmek yerine, spor odaklı bir kulüpte olmaları, onlar için büyük bir şans."

MSK'nın basketbolcular için çok güzel bir oluşum olduğunu aktaran ve altyapı kadrosundan gelerek MSK'ya transfer olan oyunculardan Berat Berke Tunç ise "Altyapı için nerede ve nasıl yetiştiğiniz çok önemli. Onları uzun bir süreç bekliyor. Çok çalışmaları ve beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bunları yapanlar gerçekten bir üst tura çıkıyor" dedi.

Genç oyuncuların, hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmemeleri gerektiğini de vurgulayan Tunç, "Önlerine bir sürü engel çıkacak. Benim de öyle oldu, herkesin oluyor. Engellerden dolayı, hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmesinler" diye konuştu.