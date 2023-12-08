Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Anamur'da

'Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın' şiarıyla Mersin'in tüm ilçelerini tiyatroyla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bu haftaki durağı Anamur oldu. Binlerce çocuğu tiyatro sanatıyla tanıştıran Şehir Tiyatrosu oyuncularından Mustafa Dincir, 8 karakteri canlandırmaya devam ediyor. Tek kişilik dev kadrosuyla çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağlayan Dincir, her gittiği ilçede çocuklara unutulmaz bir oyun sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Mustafa Dincir, 'Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın'mottosuyla yaklaşık 3 aydır köyleri gezdiklerini belirterek, "Şehirle başlayıp köyle devam ettik. Bizim oyunumuz köylerde daha çok yankı bulan, çocukların daha çok ilgi gösterdiği bir oyun. Çünkü meddah var, geleneksel öğeler var, davul var, bağlama var. Şehirden çıkıp köylere geldiğim için ben çok mutluyum. Çünkü buradaki çocukların çoğu ilk defa tiyatro izliyor. İlk izledikleri oyun güzel bir geleneksel oyun olduğu için de seviniyorum" dedi.

"BURADA 3 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Oyuna ilçe merkezine uzak yerlerden de çocukların gelmesinin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Dincir, "Oyunu izlemek için çok uzun yoldan gelenler oluyor. Onlar bizim için yeni bir enerji demek. Onlara bir şeyler vermek zorundasınız. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Burada 3 bin çocuğa ulaşmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Dincir, çocukların oyun esnasında çok eğlendiklerini ve oyundaki tiplemeleri taklit ettiklerini ifade ederek, "Kendi oynadığım bir meddah ve çocuğun dışında; Laz tiplemesi, Nasrettin Hoca ve karısı, komşular derken yaklaşık 8 tipleme yapıyoruz. Tabi ki bu tiplemeler için de 8 farklı ses yapıyorum. Çocuklar da keyif alıyor. Köylere gitmeye, çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR, AYAKLARINA KADAR GELEN TİYATRO OYUNUNDAN BÜYÜK KEYİF ALDILAR

Akdeniz İlkokulu'nda 4. sınıfta okuyan Abdullah Deniz, "Tiyatroyu çok beğendim. Her bölümü çok güzeldi. Davul çalma bölümleri çok muhteşemdi. Herkesin gelip izlemesini isterim" dedi. İlk defa tiyatro izlediğini de söyleyen Deniz, "Çok güzel hissettirdi. Bütün arkadaşlarımı buraya davet ediyorum" dedi.

Tiyatroyu izlerken çok eğlendiğini söyleyen Azra Gül, "Oyun çok güzeldi. Her bölümünü çok sevdim. Çok eğlenceli oluyor. Eğleniyor, gülüyor ve mutlu oluyorum. Anamur'a daha fazla tiyatro gelsin" derken, Akdeniz İlkokulu'ndan gelen Muhammet Furkan Şevik ise, "Çok güzeldi. Davul çalma sahnesini çok sevdim. Bence daha çok tiyatro gösterisi yapılsın" diye konuştu.

Kübra Tor da tiyatroyu izleyen öğrencilerden. Oyunu değerlendiren Tor, "Nasreddin Hoca bölümlerini çok sevdim. Ben de ileride Nasreddin Hoca'yı ya da bazı çizgi film karakterlerini oynatmak isterim" ifadelerini kullandı.