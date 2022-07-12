Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Dostum Konserleri' Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Dostum Konserleri' başladı. Konserler kapsamında toplam 15 sanatçı ve grup sahne alacak.

Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yaz Dostum Konserleri', Mersinlilerin beğenisini topluyor. Kültür Park Fenerbahçe Meydanı yanı ve Kültür Park Uçak Maketi önünde eş zamanlı olarak düzenlenen konserlerde, toplam 15 sanatçı ve grup sahne alıyor. Etkinlik takviminin dün akşamki bölümünde; Fenerbahçe Meydanı yanında Serhat Erdem, Uçak Maketi önünde ise Filozof Kedi isimli grup sahne aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, pandemi döneminde de benzer bir etkinlik ile yerel sanatçılara destek olduğunu belirten Nurcan Dal isimli öğretmen, "Genç müzisyenlere bu fırsatı verdiği için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Özellikle takipçisiyiz. Pandemi döneminde de gençlere bu fırsatı verdiğinde, onlar çok mutlu oldular. Ben öğretmenim. Bu anlamda, genç müzisyenleri o zor durumda hem müzik anlamında desteklemesi, hem de maddi anlamda gençlere cep harçlığı olarak duyarlı olması biz büyükleri çok mutlu etti. Her türlü müzik olsun, ama bizim gibi orta yaşlıları da düşünsünler. Farklı tarzda müzikler, türküler olabilir. Daha farklı sanatçılarımız da olabilir" diye konuştu.

Pandeminin ardından bu tür etkinliklere daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirten Nurhak Kekeç isimli Mersinli yurttaş ise "İnsanlar dışarı çıkmayı özledi. Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunuz" dedi.

ANKA / Yerel