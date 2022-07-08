Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kurs Merkezlerinde, Lgs Sonrası Tercih Rehberliği Hizmeti Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) hazırlık hizmeti veren kurs merkezlerinde, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilere tercih rehberliği hizmeti verilmeye başlandı.

Ücretsiz tercih rehberliği hizmetini başlatan Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinde, tercih yapacak öğrencilere uzman rehber öğretmenler eşlik ediyor.

Tarsus Yenice Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi, Tarsus Eski Ömerli ve Mithatpaşa Kurs Merkezi, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ile Toroslar Turgut Türkalp Kurs Merkezi'nde bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde alanında uzman rehber öğretmenler, öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyor. Kent genelinde dokuz noktada öğrencilere tercih konusunda destek olan ve merak ettiklerini yanıtlayan öğretmenler, velileri de süreç konusunda bilgilendiriyor.

Yenice Kurs Merkezi rehber öğretmenlerinden İpek Ay İlker süreç hakkında bilgi vererek, "Öğrencilerimizle, velilerimizle bir dönemi beraber geçirdik. Sınav sonuçları açıklandı ve tercih süreci başladı. Tercih döneminde de rehberlik hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz. Tercih hizmetlerimizde hep birlikte yol alacağız" diye konuştu.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti, tercihler için son tarih olan 20 Temmuz 2022'ye kadar devam edecek.

ANKA / Yerel