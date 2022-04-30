Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli'deki Asfalt Çalışmaları Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Erdemli ilçesinin farklı mahallelerinde çalışma yürütüyor. Geçen günlerde Akbıyık Caddesi'nde sıcak asfalt serimini tamamlayan ekipler, Şenoğlu Caddesi'nde de altyapı çalışmaları sebebiyle deforme olan parke yolu sökerek, yolu sıcak asfaltla kapladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu noktaların yanı sıra mahallelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı çalışma yürüten ekiplerin yeni noktası Erdemli ilçesi oldu.

Ekipler, ilk olarak Fatih Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bin 300 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt serimi yaptı. Kısa sürede çalışmayı tamamlayan ekipler, yolu hizmete sundu.

PARKE YOL YERİNE SICAK ASFALT

Ekiplerin bir diğer çalışma noktası da Alata Mahallesi oldu. Şenoğlu Caddesi'nde konforlu bir ulaşım için yenileme yapan ekipler, sıcak asfalt serimi yaptı. Mevcutta yol platformunda bulunan ve altyapı çalışmaları sebebiyle deforme olan parke yol sökülerek, cadde daha konforlu ulaşım için sıcak asfaltla kaplandı. Ekipler, caddede ihtiyaç olan kısımlarda kaldırım çalışması da düzenlendi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 'Yolumuz açık olsun' sloganıyla kentin farklı birçok noktasında yol ve asfalt çalışmalarına devam edecek.