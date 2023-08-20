Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Ekipman Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde geçim kaynağı arıcılık olan yetiştiricilere çadır desteği sunarak, daha profesyonel ve hijyenik koşullarda bal üretilmesini sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yüzde 50 hibeli verilen 300 adet bal sağım çadırı arı yetiştiricilerine ulaştı. Büyükşehir’in çadır desteğinden faydalanan arı yetiştiricilerinden biri de, Toroslar ilçesine bağlı Değnek Köyü’ndeki Pınar Çelen oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde geçim kaynağı arıcılık olan yetiştiricilere çadır desteği sunarak, daha profesyonel ve hijyenik koşullarda bal üretilmesini sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yüzde 50 hibeli verilen 300 adet bal sağım çadırı arı yetiştiricilerine ulaştı. Büyükşehir'in çadır desteğinden faydalanan arı yetiştiricilerinden biri de, Toroslar ilçesine bağlı Değnek Köyü'ndeki Pınar Çelen oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağladığı malzeme ve ekipman desteği ile tarımsal faaliyetlerin daha modern ve profesyonel bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde hayata geçirilen 'Arı Yetiştiricilerine Alet Ekipman Desteği Projesi' kapsamında, birliğe kayıtlı olan ve 100 ile 200 adet arasında kovanı bulunan yetiştiricilere, yüzde 50 hibeli 300 adet bal sağım çadırı dağıtıldı.

Mersin'de arı yetiştiriciliği ve bal üretim faaliyetlerini artırmak, potansiyelini geliştirmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için arı yetiştiricilerine destek verdiklerini belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda temel arıcılık malzemelerinden maske ve körük başta olmak üzere arıcılık malzemelerini dağıtarak, arı yetiştiricilerimizin yanında olmuştuk. Bu sene de, üretilen balların sağılması amacıyla, yetiştiricilerimize bal sağım çadırı dağıttık. Yapmış olduğumuz projelerin temelinde, eğitime dayalı çalışmalar yer almaktadır. Daha sonra ihtiyaçları belirliyoruz ve belirlenen bu ihtiyaçlar doğrultusunda uygulamaya geçiyoruz. Üretimde giderek artan girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla da, yetiştiricilerimizin yanında oluyoruz. Böylelikle hem üretimin devam etmesini sağlıyor, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz."

Çadırın arı yetiştiriciliğinde en önemli unsur olduğunu dile getiren arı yetiştiricilerinden Pınar Çelen de Büyükşehir'in çadır desteğinden faydalanmadan önce eski çadırlarla idare ettiklerini belirtti. Dağıtılan çadırın işlevsellik bakımından çok faydalı olduğunu ve kendilerine çok yararlı olacağını söyleyen Çelen, şöyle konuştu:

"Çadırın pencerelerinde teller olması bir avantaj. Çünkü içeri ne kadar az arı girerse o kadar iyi. Çadırın üzerinin çuval şeklinde olması da, güneşin içeriye çekilmesine ve balın akımının daha güzel olmasına yardımcı oluyor. Çok güzel düşünülmüş. "Vahap Başkan'ımız sayesinde birçok hizmetten faydalanıyoruz. En ufak bir sıkıntımız olduğu zaman Büyükşehir'e başvuruyoruz ve ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Arı demek, hayat demektir. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu destekler için çok teşekkürler."