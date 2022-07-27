Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli'deki Cengiz Topel Caddesi'ni Yeniliyor - Haberler

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli'deki Cengiz Topel Caddesi'ni Yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli'deki Cengiz Topel Caddesi'ni Yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Mezitli’ye bağlı Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ni yeniliyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mezitli'ye bağlı Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ni yeniliyor.

Çalışmalar kapsamında, ilk olarak 850 metre uzunluğundaki yolun kuzey şeridinde sıcak asfalt serim işlemi uygulandı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu, toplamda bin 700 metre uzunluğundaki kısımda çalışma yapmayı planlayan ekipler; iki freze makinesi, iki finişer, iki silindir, sekiz iş makinesi ve 20 kamyonla bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

ANKA / Yerel

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