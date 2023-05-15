Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, birimlerden gelen 1 ve komisyonlara havale edilen 9 madde olmak üzere, toplam 10 madde görüşüldü. Başkan Seçer, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Mersin'e ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

"Bu yılı yüzde 93.22'lik yüksek bir oranla tamamlamış oluyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin 2022 Malı Yılı Kesin Hesabı ile ilgili veriler de paylaşan Başkan Seçer, "2022 yılı kesin hesap gerçekleşme oranımız, bütçe giderleri gerçekleşme oranımız yüzde 92.71, bütçe gelirleri gerçekleşme oranımız yüzde 93.22. Bütçe giderlerinin yıllara göre gerçekleşme oranı; 2019 yılında yüzde 66.03, 2020 yılında yüzde 71.83, 2021 yılında yüzde 99.70 ve bu yılda yüzde 92.71. yönetime geldiğimizden beri anlamlı bir yükselme var. 2021 yılında da pik yapmış. Bu yıl da iki ek bütçe yapmamıza, stabil bir yıl olmamasına ve ekonomik istikrarın sağlanamamasına rağmen böyle bir oranla yılı tamamlamışız. Başarılı bir oran. Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması yıllara göre gerçekleşme oranlarımız; 2019 yılında yüzde 74.33, 2020'de yüzde 88.55, 2021 yılında yüzde 99.82 olarak gerçekleşmiş. Bu yılı da ek bütçelere rağmen yüzde 93.22'lik yüksek bir oranla tamamlamış oluyoruz" dedi.

" Tarsus'un tarihi kent merkezi ile ilgili global bir bilimsel çalışma başlatıyoruz"

Tarsus Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Projesine ilişkin Mersin Üniversitesi ile yapılacak protokolle ilgili madde hakkında bilgilendirme yapan Başkan Seçer, "Etüt ve Projeler Dairesi, tarihi kent merkezi ile ilgili yaptığı çalışmalarda Mersin Üniversitesi'nden akademik danışmanlık almak istiyor. Dolayısıyla biz bunu bir sözleşme çerçevesinde hukuki ve resmi bir zemine oturturuz. Bununla ilgili Mersin Üniversitesi ile bilgi alışverişinde bulunmak için bir protokol yapmamız gerekiyor. Tarsus'a bugüne kadar dokunulmamış, biz de dokunalım dedik. Mersin'in tarihi Kent Merkezi'ne nasıl dokunduysak oraya da dokunalım. Tarsus'un tarihi kent merkezi ile ilgili global bir bilimsel çalışma başlatıyoruz. Tarsus'un bütün caddelerinde prestij cadde yapım işlemleri de başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi, ilgili maddenin oy birliği ile komisyona havale edilmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023