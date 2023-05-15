Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kente 6. Kanalize Kavşağı Kazandırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin geniş bir alanı kapsayan 3. Çevre Yolu çalışması kapsamında yaptığı 6. kanalize kavşak, 32. Cadde ile 13. Cadde kesişiminde açıldı. Trafiğe açılan yol; yaya, bisikletli kullanıcı ve araçların trafikte daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı ulaşımını sağlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geniş bir alanı kapsayan 3. Çevre Yolu çalışması kapsamında yaptığı 6. kanalize kavşak, 32. Cadde ile 13. Cadde kesişiminde açıldı. Trafiğe açılan yol; yaya, bisikletli kullanıcı ve araçların trafikte daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı ulaşımını sağlayacak.

Daha önce 3. Çevre Yolu üzerinde 5 kanalize kavşak açarak trafik akışını rahatlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, 6. kanalize kavşak çalışmasını da kısa sürede tamamladı. Kavşak çalışmasında; 3 bin 200 ton sıcak asfalt dökümü, 1500 metrekare bordür, 450 metrekare kaldırım düzenleme faaliyeti yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü'nde görevli Jeoloji Mühendisi Serkan Bayazit, yapımı tamamlanan 6. kavşak hakkında bilgi vererek, "Bu kanalize kavşaklar proje boyunca devam edecek. Kanalize kavşaklarımızın amacı her aracın dönüş yapacağı kanala girerek daha rahat ve daha güvenli bir şekilde ulaşımı sağlamak" dedi.