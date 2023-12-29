Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanında Trafik ve Park Sorununu Çözdü

Mesai saatleri içerisinde kent meydanında yaşanan trafik ve park sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde başta Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi yanında bulunan katlı otopark olmak üzere, Akdeniz ilçesinde yer alan sahil şeridindeki 5 adet otoparkı ile merkezde vatandaşların araçlarını güvenle park edeceği adres haline geldi.

Çalışmalar bünyesinde, Akdeniz ilçesinin sahil şeridinde yer alan Cumhuriyet Meydanı karşısında 'Cumhuriyet otoparkı', Ulu Cami karşısında 'Atatürk otoparkı', eski valilik karşısında 'Liman otoparkı', Kurtuluş kavşağı kenarında 'Liman-2 otoparkı' ve 'Kongre otoparkı' ile kent meydanında kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan park sorununun giderildiği bildirildi.

"Kent meydanında yer alan otopark sayesinde trafik yoğunluğu azaldı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş MerPark Sorumlusu Ersin Uğur Kaya, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi yanında bulunan katlı otoparkın 385 araç kapasiteli olduğunu dile getirdi. Katlı otoparkın kent meydanındaki trafik yoğunluğunu azalttığı için esnaflardan tam not aldığını söyleyen Kaya, otoparkın 7 gün 24 saat açık olarak hizmet sunduğunu ifade eti.

Günlük araç giriş ve abonman sayısıyla ilgili bilgi veren Kaya, "Günlük araç giriş sayımız 200 ile 250 arasında değişiyor. Bunların içerisinde abone araçlarımız yok. Ekstra olarak 170 adet abone aracımız bulunuyor. Buradaki en büyük avantajımız abone olan araçlarımızın bütün MerPark'a bağlı diğer 5 adet otoparkımızı da kullanabiliyor olması" dedi. Katlı otoparkın yapısal özelliklerine de değinen Kaya, "2 asansörü, yangın söndürme sistemi, karbonmonoksit uyarı sistemleri ve 4 taraflı acil çıkış merdivenleri ile birlikte şu anda Mersin'in en büyük, ücretli otoparkı" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımıza rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda araçlarını park etme imkanı sunduk"

Kent merkezinde sahil bandında MerPark'a bağlı 5 adet daha otoparkın bulunduğunu kaydeden Kaya, "Günlük ortalama 700 vatandaşımızın aracına hizmet sunuyoruz ve yüzde 80 gibi, çok büyük oranda kent trafiğine çözüm bulduk diyebiliriz. Bununla birlikte esnaflarımızın da dükkanlarının önündeki yoğunlukları azalttık. Ek olarak da vatandaşlarımıza gayet rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda araçlarını park etme imkanı sunduk" ifadelerine yer verdi. Sahil bandında bulunan 5 adet otoparkın günlük ortalama 300 vatandaşa hizmet sunduğunu belirten Kaya, otoparklar sayesinde Akdeniz ilçesindeki sahil bandında yaşanan park sorununun büyük ölçüde azaldığına dikkat çekti.

Otoparkları kullanan vatandaşlar hizmetten memnun

Otoparkı kullanan vatandaşlardan Hamza Erden, katlı otoparkı oldukça işlevsel bulduğunu dile getirerek, "Gün içerisinde işlerim olduğu ya da çarşıya indiğim zaman otoparkı kullanıyorum. Hem güvenli olmasından kaynaklı hem de otoparka giriş ve çıkışlarda trafiği aksatmadan, trafik yoğunluğu oluşturmadan bize park etme imkanı sunmasından dolayı. Buranın en güzel yanı otoparka giriş çıkışlarda hiçbir şekilde kent merkezi trafiğine girmiyoruz. Özel otoparklarda direkt trafik içerisinde kalıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Recep Taşkıran ise, "Kent merkezine bakıldığında zaten yoğun bir trafik var. Kalabalıktan dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesinin otoparkını tercih ediyoruz. Hem akşama kadar aracımızın güvende olduğunu hissediyoruz hem de iş merkezimize yakın olduğu için bizlere daha güvenli geliyor. Caddeyi de çok rahatlatıyor" diye konuştu. - MERSİN