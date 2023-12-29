Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Halk Kart' ile Dar Gelirli Vatandaşlara Nakdi Destek Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağlanan 'Halk Kart'ın aralık ayı tutarları yeni yıl öncesinde hesaplara yatırıldı.

Anlaşmalı yerel market ve bakkallarda temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin alınması için kullanılabilen ve aile bütçesine katkı sağlayan Halk Kart uygulamasından aralık ayında toplam 9 bin 712 kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarından birisi olan 'Halk Kart'ın aralık ayı tutarları çerçevesinde 6 bin 13 kişinin hesabına 300 lira, 3 bin 699 kişinin hesabına ise 500 lira olmak üzere, 9 bin 712 kişinin hesabına toplam 3 milyon 653 bin 400 lira yatırıldı. - MERSİN