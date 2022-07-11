Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kırsalda ve merkezde asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla özellikle kırsal mahalle yollarında çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yurttaşlar için sorun oluşturan yolların asfaltlama işlemlerine devam ediyor.

Erdemli ilçesi Güneyli Mahallesi Tolaz Mevki ile Evdilek Mahallesi'ni merkeze bağlayan yolda, 3 bin 700 metre çift kat sathi kaplama ve yaklaşık bin 700 metre rakımda yol ve asfalt çalışması yapan ekipler, asfalt temel hazırlığının ardından sathi kaplama asfalt çalışmalarını da tamamladı.

Erdemli İlçesi Evdilek Mahalle Muhtarı Durhasan Eser, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Mahallemize Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer tarafından yol asfalt çalışması yapılıyor. 2004 yılından bu yana yolumuz asfalt değildi ve 1700 rakıma kadar bu hizmeti getirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz. Kendisi memlekete hizmet adamı. Herkese diyoruz ve devamlı da demekteyiz; 'Vahap Seçer demek hizmet demektir.' Vahap Seçer Başkanımıza getirdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ekipler, zemin güçlendirme ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kalan kısımda da plan ve program dahilinde çalışmalarını sürdürecek.

ANKA / Yerel