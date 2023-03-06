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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Depremzedeler İçin Dayanışmayı Sürdürüyor

Yerel Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Depremzedeler İçin Dayanışmayı Sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketinin ardından kurduğu ‘birizberaberiz.org’ sitesiyle depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketinin ardından kurduğu 'birizberaberiz.org' sitesiyle depremzedelere desteğini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan dayanışma, depremin birinci ayında da devam ediyor. Depremzedelerin ihtiyaç sürecinin uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekerek yardım ağını güçlendiren Mersin Büyükşehir, bağışları şeffaf biçimde depremzedelere ulaştırmak için çaba sarf ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de 'birizberaberiz.org' internet sitesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu iş şeffaf olsun, insanlar nereye gidiyor izleyebilsin diye 'www.birizberaberiz.org' web sayfasını oluşturduk. Orası üzerinden yardımlarınızın da nereye gittiğini görerek, daha şeffaf ve efektif yardım yapabilirsiniz. İstemeniz durumunda biz de yardımlarınızı sizin adınıza doğru yerlere ulaştırma imkanına sahip olabiliriz."

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Kaynak: ANKA / Yerel

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