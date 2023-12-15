Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık ve Tarsus'ta Badem Fidanı Dağıtımı Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık ve Tarsus'ta 'Badem Fidanı Dağıtımı Töreni' düzenledi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde Aydıncık'ta 131 üreticiye toplam 3 bin 947 adet, Tarsus'ta ise 11 üreticiye toplam 330 adet badem fidanı desteği sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretimi destekleyerek tarımsal kalkınmanın önünü açmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 'Badem Fidanı Dağıtım Töreni' ile Aydıncıklı ve Tarsuslu üreticiye de ulaştı. Aydıncık'ta 131 üreticiye toplam 3 bin 947 adet, Tarsus'ta ise 11 üreticiye toplam 330 adet badem fidanı desteği verildi. Bu yıl Mersin genelinde bugüne kadar toplam 533 üreticiye, 15 bin 986 adet badem fidanı teslim edildi.

SEÇKİN: "AYDINCIK'TA 131 ÜRETİCİYE, YAKLAŞIK 4 BİN ADET BADEM FİDANI DAĞITTIK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Aysun Seçkin, Aydıncık'ta yapılan dağıtım hakkında bilgi verdi. Seçkin, projenin 3 yıldır sürdüğünü belirterek, "Şu anda Aydıncıklı üreticilerin talebi üzerine, 131 üreticimize yaklaşık 4 bin adet badem fidanı dağıttık" dedi.

Üreticilerden aldıkları dönüşlerin de çok olumlu olduğunu söyleyen Seçkin, "Badem, bölgemize çok uygun bir bitki olduğu için çok talep var. 600 - 1000 rakımlarda yetişen, masrafı ve fazla bakımı olmayan ve bu yörenin topraklarına çok uygun olan bir bitki. Dolayısıyla insanlar fazlaca talep ediyor. Ayrıca günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi de tarımsal sulama. Su kıtlığı yaşıyoruz. Bu noktada da badem, susuzluğa dayanıklı bir bitki ve çok fazla hastalık zararlısı yok" diye konuştu.

"BADEM, AZ MASRAFLA YÜKSEK GELİR ELDE EDİLEBİLEN BİR ÜRÜN"

Üreticileri ürünler konusunda bilgilendirdiklerini de söyleyen Seçkin, üreticinin bademden alabileceği verim hakkında, "İnsanlar çok az masrafla, yüksek gelir elde edebilmenin bademden geçtiğini anladılar. Biz 3 yıldır sürekli anlatıyoruz. Badem yaklaşık 7 yaşında tam anlamıyla ekonomik verime ulaşan bir bitki. Dekardan, yıllık ortalama 400 kilo kadar kabuklu badem alabiliyorlar. İç badem olarak satacak olurlarsa da, 150-200 kiloya kadar ürün alabiliyorlar. Piyasadaki fiyatlar da oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Girdi maliyetleri anlamında bademin üreticiyi rahatlatan bir bitki olduğunu kaydeden Seçkin, "Diğer ürünlerde olduğu gibi bademin budaması, ilaçlaması, gübrelemesi çok fazla olmuyor. Dolayısıyla girdi maliyetleri düşüyor, ama gelir üst seviyelerde kalıyor. Çünkü badem herkes tarafından tercih edilen bir ürün" diye konuştu.