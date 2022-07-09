Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 Noktada Vatandaşlara Kesim Hizmeti Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurban kesim noktaları, bu Kurban Bayramı'nda da yoğun ilgi gördü. Büyükşehir'in kent genelindeki 30 noktasında yurttaşlar, kurbanlıklarını sabahın erken saatlerinden itibaren sağlıklı ve hijyenik koşullarda kestirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurban kesim noktaları, bu Kurban Bayramı'nda da yurttaşlardan tam not aldı. Büyükşehir'in kent genelindeki 30 kesim noktasını tercih eden yurttaşlar, kendilerine hijyenik ve sağlıklı koşullarda ücretsiz sunulan kesim hizmetinden yararlandı. Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Akdeniz (Yakaköy) ilçelerinde yer alan mezbahalardaki kesimler bayramın 2. günü de devam edecek

22 MOBİL KESİM ÜNİTESİ İLE 8 MEZBAHA HİZMET VERDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her bayram yurttaşlara hizmet veren ücretsiz kurban kesim noktaları, sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar için hazır hale getirildi. Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Akdeniz (Yakaköy) ilçelerindeki 8 mezbaha ile 4 merkez ilçe, Çamlıyayla, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Aydıncık, Gülnar ve Bozyazı'daki 22 mobil kesim ünitesinde, sabahın erken saatlerinde kurban kesimine başlandı.

Yurttaşlara verilen sıra numarasıyla gerçekleşen kesim işlemleri kısa sürede yapıldı. Mezbahalar ve mobil kesim üniteleri, donanımlı yapısı ve sunduğu olanaklarla yurttaşlardan takdir topladı. Kesilen kurbanlar 4 parçaya ayrılıp poşetlenerek sahiplerine teslim edildi. Mobil noktalardaki kesimler bayramın sadece ilk günü gerçekleşirken, mezbahalardaki kesimler bayramın 2. günü de devam edecek.

"YILLARDIR BURAYA GELİYORUZ"

Hijyenik koşullarda kurbanlığının kesimini gerçekleştirdiğini belirten Ahmet Kurt isimli yurttaş, "Büyükşehir'in kesim noktalarında beklemiyoruz. Veriyoruz kurbanlığı ve yine buradan parçalanmış şekilde alıyoruz. Allah razı olsun belediyemizden. Hizmetinden memnunuz, teşekkür ederiz belediyemize, değerli başkanımıza" dedi.

Şamil Arslan ise kesim hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten güzel bir olay. Bizim için de güzel oldu. İşlemler daha kolay yapıldığı için seviniyoruz, mutluyuz. Ben buraya ilk defa geliyorum. Daha önceden de söylemişti arkadaşlar. Her taraf tertemiz, pırıl pırıl. Hayvanlarımız da burada daha güzel ortamda duruyor" diye konuştu.

"HEM HİJYEN AÇISINDAN HEM HAYVANI STRESE SOKMAMAK İÇİN BURAYI TERCİH EDİYORUM"

Halil İbrahim Harnupoğlu ise "Kurbanlığımızı aldık, Belediye'nin kesimhanesine geldik. Şu an sıramızı bekliyoruz. İçeri vereceğiz. Oradan da kesilmiş halde, tertemiz şekilde alacağız inşallah. Dışarıda kestirmektense burayı tercih ediyorum. Hem hijyenik oluyor hem çevreyi kirletmemiş oluyoruz. Ben Kazanlı'da köyde oturuyorum. Orada oturmama rağmen, kesme imkanım olmasına rağmen burayı tercih ediyorum. Çünkü hem hijyen açısından hem hayvanı strese sokmamak için burayı tercih ediyorum" dedi.

Yaşar Yormaz da "Kurbanlığımızı getirdik, sıramızı aldık, vekaletimizi verdik, kesildi. Etimizi almak için bekliyoruz. Güzel bir hizmet. Başka bir yerde yapılan hizmetin, bundan daha hijyenik olacağını düşünmüyorum. Mantıklı ve güzel hizmet. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel