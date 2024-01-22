Mersin Büyükşehir Belediyesi 3. Birimler Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Birimler Arası Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından; çalışan personelin moral ve motivasyonunun yükselmesi, dayanışma ile birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi amacıyla yapılan 3. Birimler Arası Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi. Turnuvada Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı birinci, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ikinci ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın takımı ise üçüncü oldu. A ve B grubu olmak üzere toplam 18 takımın katıldığı turnuvada, dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve madalya verildi.

Turnuva takımlar arasında yapılan maçlar; çeyrek, yarı final ve final şeklinde gerçekleşti. Final maçında oynayanların arasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok da vardı. Tok, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin takımında yer aldı. Turnuvaya; takımlarda yer alan sporcuların aileleri de katıldı.

Olcay Tok maç sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"A MAÇ YENMEK DEĞİL, AMAÇ ONLARA KEYİFLİ ANLAR YAŞATMAK."

"Tüm birimler arasında hem kaynaşmayı hem aidiyet duygusunu hem de bir arada olmayı, çalışmanın yanında eğlenmeyi de gerçekleştirmek için Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın üçüncüsünü düzenledik. Toplamda 18 takım katıldı. 18 takım arasından daha sonra 8 takım gruplara kaldı. Çeyrek final, yarı final, en son final maçını da Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı arasında düzenlendi. Amaç yenmek değildi. Çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu aileleriyle beraber geldiler. Amaç onlara keyifli anlar yaşatmak. Keyifli anlar yaşadıklarını düşünüyoruz. Yine ikinci dönem Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in başkanlığında bundan sonraki turnuvalara devam edeceğiz."