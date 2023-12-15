Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erden Doğruöz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan Meclis toplantısında Birimlerden Gelen 6 ve Komisyonlara Havale Edilen 39 madde olmak üzere toplam 45 madde görüşüldü.

Meclis toplantısı, alınan kararların ardından sona erdi.