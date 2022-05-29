Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Van'daki Belediye Başkanları Çalıştayı'na Katıldı - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP tarafından Van'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen çalıştayda, Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanları bir araya geldi. Çalıştay boyunca paneller yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP tarafından Van'da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen çalıştayda belediyelerin karşılaştığı ortak sorunlar konuşuldu.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, CHP'li büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

ESNAF VE VATANDAŞIN SIKINTILARI DİNLENDİ

CHP'li belediye başkanları, Van'a gittikleri ilk gün 13 ayrı ilçede saha ziyaretleri yaparak iş insanları, sanayiciler, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Seçer, Van programına Tuşba ilçesinde saha gezisi ile başladı. Başkan Seçer ve ilçe belediye başkanları, Van Organize Sanayi Bölgesi ve Oto Sanayi Sitesi'nde sanayiciler, esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

İki gün süren çalıştayda, farklı paneller ve sunumlar düzenlendi. Başkanların söz alarak talep ve önerilerini de dile getirdiği çalıştayda, ortak sorunlar ele alındı. Çalıştay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından toplu aile fotoğrafı ile sona erdi.

ANKA / Yerel