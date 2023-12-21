Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MABİYAD'ın 'Geleneksel Kaynaşma Yemeği'ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Anadolu Bürokratlar ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği'nin 'Geleneksel Kaynaşma Yemeği'ne katıldı. Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin'in güzel bir şehir olduğuna vurgu yaparak, kentin Türkiye'nin dört bir yanından çalışmak, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak ve güven içerisinde yaşamak için gelen insanlardan oluştuğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Anadolu Bürokratlar ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği'nin 'Geleneksel Kaynaşma Yemeği'ne katıldı.

Programa, Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MABİYAD Başkanı Servet Manas, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ile oda ve STK temsilcileri katıldı.

"MERSİN ÖRNEK BİR KENT"

Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin'in güzel bir şehir olduğuna vurgu yaparak, kentin Türkiye'nin dört bir yanından çalışmak, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmak ve güven içerisinde yaşamak için gelen insanlardan oluştuğunu söyledi. Mersin'in enerjisi yüksek bir kent olduğuna dikkat çeken Seçer, "Derler ki; 'İşleyen demir ışıldar.' Mersin de işliyor, çalışıyor ve üretiyor. Mersin'in muazzam bir limanı, tarımı, lojistiği, sanayisi, her şeyi var. Muazzam ve zengin bir kent" dedi. Seçer, böyle bir kentte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"HUKUKUN OLMADIĞI BİR YERDE HİÇBİR ŞEYDEN BAHSEDEMEYİZ"

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili konuşan Seçer, ilçelerde görev almak, projelerini ortaya koymak ve kent için çalışmak için her partiden aday adayı olan kişilerin olduğunu söyleyerek, "Yasalarla kurulmuş, anayasal bütün siyasi partiler seçime girebilir, temsilcisini seçtirebiliyorsa seçtirir ve ülkeyi, toplumu yönetmek için hak sahibi olur. Buradaki gizli formül; başta anayasaya ve yasalara riayet eden yöneticilerin olmasıdır. Hukukun olmadığı bir yerde hiçbir şeyden bahsedemeyiz. İstediğim kadar belediye başkanı olarak size en güzel yolları yapayım, en güzel parkları sunayım, insana dokunan sosyal politikalar uygulayayım; eğer içinde adalet yoksa hiçbir kıymeti olmaz" diye konuştu.

Birlik ve beraberliği temel ilke olarak benimsediklerini aktaran Seçer, "Temel düsturumuz birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayacak olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde; herkesin kanunlara ve anayasaya riayet ettiği bir toplum yaratabilmektir" dedi. Seçer son olarak davetlerinden ötürü MABİYAD'a teşekkürlerini iletti.

Program, konuşmaların ardından müzik dinletileri ve folklor gösterisi sonrası sona erdi.