Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Halkkent Mahallesi'ndeki Pazar Yerini Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'ndekipazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Pazar ziyaretinde Başkan Seçer'e, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Meclis üyeleri, CHP parti yöneticileri, Halkkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin ve Mersin Büyükşehir ile MESKİ bürokratları eşlik etti.

Pazar ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Seçer, esnafa 'Hayırlı işler', vatandaşa da 'İyi alışverişler' dileğinde bulundu. Seçer'i karşılarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, Seçer ile bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyarette vatandaş ve esnaftan gelen talepleri de tek tek dinleyerek gerekli notları çalışma arkadaşlarına aldıran Seçer, vatandaşların istekleri ile de yakında ilgilendi.

Seçer, vatandaşın Büyükşehir ile alakalı talep ve önerilerini Alo 185 Teksin'e kolaylıkla iletebileceklerini söyledi. Vatandaşlar da hizmetler için Seçer'e teşekkür ederken, talepleri için de "Yaparsanız siz yaparsınız Başkanım" dediler. Vatandaşla bol bol sohbet eden Seçer, gece gündüz demeden Mersin için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

HALKKENT HALKINDAN SEÇER'E TAM DESTEK

Ziyarette Seçer'i çok sevdiklerini dile getiren pazar esnafı, "Geçen seçim sizi destekledik, bu seçim de destekleyeceğiz" diye konuştu. Vatandaşlar da yaklaşan yerel seçimler için Seçer'e başarılar dileyerek, destek vereceklerini belirttiler. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgilisi ile karşılanan Seçer, ziyaret boyunca "En büyük başkan bizim başkan" sloganı ile karşılaştı. Vatandaşlardan biri Seçer'e "İnşallah yeniden kazanırsınız" derken, Seçer de "Sayenizde" diye cevap verdi.

Pazar gezisinde Büyükşehir'in özel gereksinimli bireyler için hizmetine sunduğu Otizm Merkezi için de teşekkür eden bir vatandaş, çocuğunun merkeze gittiğini anlatarak memnuniyet duyduğunu ve çocuğunun da oraya çok severek gittiğini anlattı. Seçer de bu yönde hizmetlerin devamının geleceğini söyledi.

Ziyarette Büyükşehir personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası, mutfak önlüğü, Büyükşehir'in hizmetlerinin yer aldığı tanıtım broşürü ve çocuklara da oyuncak dağıtıldı.

Seçer, pazar ziyaretinin ardından bir vatandaşın daveti üzerine onları kırmayarak evlerini ziyaret etti. Ardından Halkkent Mahalle Muhtarlığı'na geçen Seçer, mahalle muhtarı Mehmet Çetin ile sohbet etti.