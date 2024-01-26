Üye Girişi
Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Halkkent Mahallesi'ndeki Pazar Yerini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların taleplerini dinleyen Seçer, hizmetler hakkında bilgi verdi ve vatandaşların isteklerini not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi'ndekipazar yerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Pazar ziyaretinde Başkan Seçer'e, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Meclis üyeleri, CHP parti yöneticileri, Halkkent Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin ve Mersin Büyükşehir ile MESKİ bürokratları eşlik etti.

Pazar ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanan Seçer, esnafa 'Hayırlı işler', vatandaşa da 'İyi alışverişler' dileğinde bulundu. Seçer'i karşılarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, Seçer ile bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyarette vatandaş ve esnaftan gelen talepleri de tek tek dinleyerek gerekli notları çalışma arkadaşlarına aldıran Seçer, vatandaşların istekleri ile de yakında ilgilendi.

Seçer, vatandaşın Büyükşehir ile alakalı talep ve önerilerini Alo 185 Teksin'e kolaylıkla iletebileceklerini söyledi. Vatandaşlar da hizmetler için Seçer'e teşekkür ederken, talepleri için de "Yaparsanız siz yaparsınız Başkanım" dediler. Vatandaşla bol bol sohbet eden Seçer, gece gündüz demeden Mersin için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

HALKKENT HALKINDAN SEÇER'E TAM DESTEK

Ziyarette Seçer'i çok sevdiklerini dile getiren pazar esnafı, "Geçen seçim sizi destekledik, bu seçim de destekleyeceğiz" diye konuştu. Vatandaşlar da yaklaşan yerel seçimler için Seçer'e başarılar dileyerek, destek vereceklerini belirttiler. Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgilisi ile karşılanan Seçer, ziyaret boyunca "En büyük başkan bizim başkan" sloganı ile karşılaştı. Vatandaşlardan biri Seçer'e "İnşallah yeniden kazanırsınız" derken, Seçer de "Sayenizde" diye cevap verdi.

Pazar gezisinde Büyükşehir'in özel gereksinimli bireyler için hizmetine sunduğu Otizm Merkezi için de teşekkür eden bir vatandaş, çocuğunun merkeze gittiğini anlatarak memnuniyet duyduğunu ve çocuğunun da oraya çok severek gittiğini anlattı. Seçer de bu yönde hizmetlerin devamının geleceğini söyledi.

Ziyarette Büyükşehir personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası, mutfak önlüğü, Büyükşehir'in hizmetlerinin yer aldığı tanıtım broşürü ve çocuklara da oyuncak dağıtıldı.

Seçer, pazar ziyaretinin ardından bir vatandaşın daveti üzerine onları kırmayarak evlerini ziyaret etti. Ardından Halkkent Mahalle Muhtarlığı'na geçen Seçer, mahalle muhtarı Mehmet Çetin ile sohbet etti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer Toroslar Yerel yönetim Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada bisiklet görmek ne anlama gelir? Rüyada kırmızı, mavi bisiklet görmek ne demek? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 26 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? Güncel baraj doluluk seviyesi! RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları! CUMA MESAJLARI 26 OCAK | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? CUMA HUTBESİ 26 OCAK | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Bugün hangi maçlar var? 26 OCAK SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI! Bu akşam hangi takımın var? 26 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Kastamonu otobüs kazasında son durum nedir? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu? Kastamonu otobüs kazası nerede oldu? Kastamonu trafik kazasında kaç ölü, yaralı var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 26 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 26 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Ocak Adana'da nerede deprem oldu? Rüyada lüks araba görmek ne demek? Rüyada siyah, kırmızı, beyaz araba görmek ne demek? Rüyada araba görmek ne anlama gelir? Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır? pizza nasıl pişirilir? Aralık hangi burç? Aralık ayı hangi burçtur? Aralık ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Aralık arası doğanlar hangi burç? Aralık burçları neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title