Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Teknopark'ta Firma Temsilcileriyle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Teknopark'ta firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Seçer'e buluşmada; Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Ertan Liman, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Atar ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Berat Yerman eşlik etti. Teknopark Başkanı İhsan Gültekin'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, firmalar kendilerini tanıtarak çalışmalarını anlattı.

Toplantıda, firma yetkililerinden çalışmalarına dair bilgi alan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nde teknolojik altyapıyla oluşturdukları çalışmaları da anlattı. Seçer, şunları söyledi:

"Biz teknolojiyi kullanan bir Belediyeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile her alanda iş birliği yapabilirsiniz. Ben bundan keyif alırım, mutluluk duyarım. Biz en uygun maliyette en kaliteli işi, Mersin'den yapmak isteriz.

Başkan ve heyeti beni ziyaret ettiklerinde de söyledim. Mersin neden bir teknoloji kenti olabilir? Mersin bir kere sizin tarzınızda insanların yaşayacağı bir yer. Teknolojiyle uğraşan, yaşamsal anlamda tercihleri daha kentleşmiş, modern, çağdaş insanların. Mersin buna, hem iklimi hem de coğrafi konumuyla çok uygun. Denizi bir tarafta, nefis dağları bir tarafta, mikroklima iklimiyle, muazzam bir doğasıyla birçok avantaj sunan bir kent. Bu yapısıyla da San Francisco'ya benzer. Mesela Silikon Vadisi; coğrafi ve iklim olarak Mersin'e çok benzer. Onun için Mersin sizler için cazip bir yer.

Ben Mersin Belediyesi'ni yönetirken, birinci sınıf yüklenicilerle çalışmak isterim. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile her alanda iş birliği yapabilirsiniz. Ben bundan keyif alırım, mutluluk duyarım. Teknoloji alanında bizimle ticari faaliyet yapabilirsiniz. Biz belediyemize en kaliteli işi, en makul fiyata Mersin'den yaptırmak isteriz. Bu çerçevede tercihlerimizi koyarız. Bu tercihleri koyarken de bazı prosedürleri takip ederek, bu ortamı firmalara açmak zorundayız."

Daha önce firmalarla çoğu kez bir araya geldiklerini belirten MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "En büyük sıkıntı, sorun şuydu: Mersin içinde tanınmamak. Şehir dışında, yurtdışında işler yapıyorlar. Firmalarımız yurtdışında Mersin'den daha çok tanınıyor ve farkındalığı artırmak için sizin desteğinize ihtiyacımız var" diye konuştu.

Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin ise şunları aktardı:

"97 aktif firmayla devam etmekteyiz. Şu anda 120 milyon dolar bir ihracatımız, 1 milyar civarında iç hacmimiz mevcut. Çalışmalarımıza Teknopark olarak yurtiçi ve yurtdışında devam ediyoruz. Başkanım, sizi ziyaretimizde, 'Mersin tarım kenti, turizm kenti ama aynı zamanda teknoloji kenti olması gerekir' diye bir ifade kullanmış ve bu konuda bizi destekleyeceğinizi ifade etmiştiniz. Ben herkesin huzurunda bundan dolayı teşekkür ediyorum."

ANKA / Yerel