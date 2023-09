Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 'Kapılar Projesi' Açılış Töreni'ne Katıldı: "Mersin'in Gelişimi ve Büyümesi Konusunda Her Türlü İş...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘Kapılar Projesi’nin açılış töreninde “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar da MIP dâhil bütün kurumlarımızla bu anlayış çerçevesinde ilişkilerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Mersin’in gelişimi ve büyümesi konusunda her türlü iş birliğine hazırız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kapılar Projesi'nin açılış töreninde "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar da MIP dahil bütün kurumlarımızla bu anlayış çerçevesinde ilişkilerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Mersin'in gelişimi ve büyümesi konusunda her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer; Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) işbirliğinde, limanın çevresindeki trafik sorununu çözmek amacıyla gerçekleştirilen 'Kapılar Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, PSA Avrupa-Akdeniz-Amerika Bölge CFO'su ve MIP Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dirk Jan Storm, MIP Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kurtul, kent protokolü, sektör temsilcileri ve şirket yöneticileri katıldı.

SEÇER: "MERSİN LİMANI, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ LİMANLARINDAN BİRİSİDİR"

Kapılar Projesi'nin açılışında konuşan Başkan Vahap Seçer, Mersin Limanı'nın; Mersin'in büyümesinin, gelişmesinin, büyük bir kent hüviyetine bürünmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, "Mersin olarak Anamur'dan Tarsus'a kadar çok kadim topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bugün Mersin'in merkezi olan, içinde bulunduğumuz Akdeniz ilçesi ve diğer üç merkez ilçeden oluşan bu hinterlant; aslında çok genç bir yerleşim yeri. Bu yerleşim yerinin doğup büyümesine, nüfusunun artmasına neden olan Mersin Liman'dır" dedi.

Türkiye'nin en önemli limanlarından biri olan Mersin Limanı'nın, Mersin'in ticaret kenti olmasının ana unsuru olduğunu söyleyen Seçer, liman kaynaklı oluşan yan sektörlerin de Mersin'in nüfusunun iç ve dış göçlerle artmasına sebebiyet verdiğine işaret etti. Mersin'in resmi nüfusunun yaklaşık 500 bin üzerinde bir nüfusu barındırdığını aktaran Seçer, "Buraya şu ya da bu sebeple gelen, yönelen hem kendi vatandaşlarımız hem de özellikle Suriye'den gelen sığınmacılarla beraber 2.5 milyon civarında bir nüfusu barındırmaktayız. Elbette ki bu kente önemli ağırlıklar, sorumluluklar ve beraberinde de yeni sorunlar getiriyor, kentin yerli nüfusundan kaynaklı sorunlarının üzerine ek nüfusla oluşan sorunları da çözme gerekliliği getiriyor. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi artan nüfusla beraber altyapı ve üst yapı sorunu ama insanların iş, aş, ekmek sorunu. Mersin Limanı bu anlamda da önemli vazifeler görüyor" ifadelerine yer verdi.

"MERSİN LİMANI BÜYÜMELİ VE GELİŞMELİ"

Mersin'in, Doğu Akdeniz çanağının en önemli sahil kenti olduğuna vurgu yapan Seçer, Mersin Limanı'nın büyümesi ve gelişmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaklaşık olarak 4 milyar dolar olan Mersin'in dış ticaret hacmi çok daha üst noktalara çıkmalı. Hepimiz, bu kapasitelerin büyümesi için yatırımlar olsun, Mersin'den daha çok ihracat, daha çok hareketlilik olsun, sektörler büyüsün, gelişsin, istihdam olanakları, refah artsın, kent modern bir kent haline gelsin isteriz. Ben de kentin belediye başkanı olarak ulusal ya da uluslararası şirketlerin Mersin'de yatırım yapmasını isterim. Elbette ki görev alanım ve yetkilerim çerçevesinde her türlü katkıyı da vermeye gayret ederim. Zaten bir belediye başkanının, bir yöneticinin yapması gereken vazifelerden bir tanesi de budur" diye konuştu.

"MERSİN'İN GELİŞİMİ VE BÜYÜMESİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Mersin'in büyüyüp gelişmesi için kentin belediye başkanı olarak her türlü katkıyı sunacağını belirten Seçer, "Bir yandan yatırımlar için katkı sunarken, diğer taraftan da toplumun, bu kentte yaşayan insanların da sesine kulak vererek toplumda komplikasyonlara neden olmayan yatırımlar yapılması konusunda da fikir beyanı ve katkı bizim görevimizdir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar da MIP dahil bütün kurumlarımızla bu anlayış çerçevesinde ilişkilerimizi sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Mersin'in daha büyük bir ticaret kenti olması için daha önce planlanan yatırımların da hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Seçer, özellikle daha önce planlanan ve Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan Ana Konteyner Limanı ile uluslararası havaalanının yapılmasıyla Mersin'in sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her tarafına ihracat yapılabilen, dünyanın tanıdığı bir kent olabileceğini belirtti. Seçer, Mersin'in gelişimi ve büyümesi konusunda her türlü iş birliğine de hazır olduklarını söyledi.

"PROJE KENT TRAFİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Kapılar Projesi'nin kent trafiği açısından önemine değinen Seçer, Mersin'in Doğu girişinde yaşanan trafik sorununun da projenin tamamlanan etabı ile beraber büyük ölçüde rahatlayacağını söyledi. Seçer, "Şu anda B kapısından trafik akışı giriş yönünde devam edecek. Yani bütün girişler D kapısından yapılacak. Liman işletmesi B kapısında konteyner depolama alanlarına bir geçiş güzergahı yaratmayı talep ediyor. Biz de elbette ki uygunluk durumunda bu çalışmalara katkı vereceğiz. Liman işletmesi ile beraber bizim teknik elemanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kentin görüntüsünü bozmayacak, kent estetiğine zarar verilmeyecek bir yapılanmayla bu sürecin tamamlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KENTİMİZE GELEN ARAÇLAR KONFORLU YOLLARDA SEYAHAT ETME İMKANI BULACAKLAR"

Proje etabının tamamlanmasıyla beraber Büyükşehir olarak çalışmalara süratle başlayacaklarını kaydeden Seçer, "Öncelikli olarak 2 bin 350 metre uzunluğu ve 22 metre genişliğindeki Turgut Özal Bulvarı ile Kurtuluş Kavşağı arasındaki yolun yapımına başlayacağız. Çalışmaları Ekim ayında başlatıp kısa bir sürede tamamlayacağız ve orayı Mersin'in doğu girişi olarak Mersin'e yaraşır bir bulvar ve yol haline getireceğiz. Diğer bir çalışmamız 595 metre uzunluk ve 22 metre genişliğindeki Serbest Bölge-Turgut Özal Bulvarı arasında bulunan yol güzergahının yapımına girmek. Akabinde de yine Serbest Bölge Kavşağı ile 6594. Sokak arasında olan ve şu anda da son derece bozuk olan 20 metre genişliğindeki ve 2 bin 605 metre uzunluğundaki yol olmak üzere toplamda 5 bin 550 metrelik güzergahın yapımına da Ekim ayı içerisinde başlayarak kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Artık limanımıza, kentimize bu güzergahlardan gelen araçlar son derece konforlu yollarda seyahat etme imkanı bulacaklar" diyerek projede emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

VALİ PEHLİVAN: "SADECE İLİMİZİN DEĞİL, BÖLGEMİZİN VE ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLAYACAK"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapılan proje ile liman kapasitesinin artacağına değinirken, "Kargo elleçleme hızına yansıyacak. Dolayısıyla limanın genel işleyişine olumlu katkılar yapacak. Burada kapasite artırımına ve etkin işlerliğe yönelik atacağımız adım sadece ilimizin değil, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine de katkı sağlayacak" diyerek projede emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

SİNGH: "YÜK TRAFİĞİ PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ"

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise, "Kapılar Projesi ile Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek limana gelen tırların şehir trafiğine karışmadan doğrudan limana giriş çıkışını sağlayacağız. Proje ile şehrimizin ticaret hacmi artışına ve bölgemizin kalkınmasına da fayda sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

STORM: "PROJE, MERSİN HALKI İÇİN DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVREYİ TEŞVİK EDİYOR"

PSA Avrupa-Akdeniz-Amerika Bölge CFO'su ve MIP Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Jan Storm da, "Kapılar Projesi, iş, sürdürülebilirlik ve sosyal hedeflerimizi birleştirerek, onu tüm paydaşlar için önemli bir başarı haline getiriyor. Bu, MIP'yi ve yerel ekonomiyi destekleme konusundaki kararlılığımızı kusursuz bir şekilde bütünleştirirken, aynı zamanda Mersin halkı için daha sağlıklı bir çevreyi teşvik ediyor" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından plaket takdimine geçildi. Başkan Seçer'e de MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh tarafından plaketi verildi. Daha sonra da Başkan Seçer ve kent protokolü tarafından açılış kurdeleleri kesilip, MIP çalışanlarına çiçek takdim edildi.