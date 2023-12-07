Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, İş Dünyası ile Buluştu: "Mersin Büyükşehir Son Derece Güçlü Bir Belediye"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği'nin (ÇUGİDER) 'Yıl Sonu Değerlendirmesi ve Kente Dair Söyleşiler' programına katılarak iş dünyasının sorularını cevapladı.

Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Başkan Seçer'in yanı sıra, Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul, MTB Meclis Başkanı Münir Şen, ÇUGİDER üyeleri, oda ve STK temsilcileri, iş dünyası temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

"KENT YÖNETİMİNDE STK'LARDAN ÇOK FAYDALANDIK"

Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, görev süresi boyunca kentte bulunan STK'lar ile sık sık bir araya gelip, onların görüşlerine başvurduklarını ve yararlandıklarını söyleyerek, "Çünkü paylaşmayı, fikirleri, tartışmayı, müzakere etmeyi seviyorum. Yaptığımız toplantılarda, meslek odalarından sendikalara kadar birçok alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek, bu süreçte onlardan aldığımız fikirler, yapıcı eleştiriler, öneriler ve tenkitlerle bu kenti yönetme gayreti içerisinde olduk. Bundan çok faydalandık ve mutlu olduk. Çok mantıklı, rasyonel, gerçekten halkın takdirini toplayan çalışmalar da yaptığımızı görüyorum" dedi.

Marifetin iltifata tabi olduğunu söyleyen Seçer, siyasiler için bu iltifatın sandıkta oy verilmesi olduğunu kaydetti. Seçer, "Bir hayır duası, bir teşekkür almak, çıktığımız mücadelelerde destek görmek, onurlandırılmak, halkın yanımızda durarak bize güç vermesi, bizim zihniyetimizdeki siyasetçilerin beklentileri budur. Bunun dışında beklentilerle siyasette boy gösteren siyasiler olabilir. Bu da sizin takdirlerinizdir" diye konuştu.

"KAYNAKLARI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANARAK HİZMET YAPTIK"

Belediyeyi yönetirken iş dünyasına yakın ama kamucu bir yaklaşım sergilediğini belirten Seçer, "Gelen kaynakları en akılcı şekilde, minimum zayiat ve israfla kullanarak hizmet yaptık. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ortalamasına şamil bir ortalama ile yönetilseydi minimum yüzde 30-40 daha fazla para harcaması lazımdı. O derece isabetli işler yaptık" dedi. Seçer, belediyeyi akılcı bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, Büyükşehir'i son derece güçlü, mali disiplini olan bir belediye haline getirdiklerini kaydetti.

"YAPILABİLECEK EN KALİTELİ HİZMETLERİ YAPTIK"

Hizmetlerin en kalitelisini yaptıklarını da sözlerine ekleyen Seçer, "Biz vatandaşlarımızın müsterih olmasını isteriz. Biz yapılabilecek en kaliteli yolu, binaları, gıda yardımlarını, en değerli tarımsal hizmetleri yaptık" diye konuştu. Hayata geçirdikleri Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'ni anlatan Seçer, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı'na örnek niteliğinde olduğunu söyledi. Hizmetleri yaparken de ayrım gözetmeden ve particilik yapmadan yaptıklarına değinen Seçer, "İşimizi bilerek, savsaklamadan, ayrımcılık yapmadan yaptık. En önemlisi de budur. 'Bize oy vermiş, vermemiş, bölgesel fark' biz bunu gözetmedik. Hangi köye grup yolu lazımsa yaptık. 2,1 milyon ton asfalt kullandık. 2 bin küsur kilometre sathi kaplama ile grup yollarını yaptık" ifadelerine yer verdi.

"İKİNCİ DÖNEMDE ÇOK DAHA BAŞARILI İŞLER YAPACAĞIZ"

İlk görev dönemlerini iyi bir şekilde değerlendirerek güzel işler yaptıklarını kaydeden Seçer, büyük projelerin zaman aldığını belirterek, "Biz ikinci dönem için çok daha başarılı işler yapacağımızı görüyoruz. 5 yıllık süreci çok iyi değerlendirdik. Önemli büyük projeleri bir anda yapamıyorsunuz. Bürokrasi, o projeleri yapmak, uygulama projelerini yapmak, yüklenici firmaya ihale etmek, finansmanını bulmak; bunlar zamanınızı alıyor" dedi. "Biz şu anda gelecek yılın da dönemin de manifestosunu hazır ettik" cümleleriyle konuşmasını sürdüren Seçer, "Seçimlerde alanlara çıktığımız zaman halka neler söyleyeceğiz, ne vaat edeceğiz; bunların hepsini hazır ettik. Bunları hazır ederken geçmiş dönem ne vaat etmiştik, neler yaptık, bunları da anlatacağız" diye belirtti.

Seçer, yaptıkları çalışmaları krizlere, pandemi dönemine, ek bütçelere rağmen yapabildiklerini belirterek, "Çünkü rasyonel düşünüyor, yapabileceğimizi yazıyoruz, önümüze koyuyoruz, öyle planlama yapıyoruz" dedi.

"HER HAL VE ŞARTTA İKİNCİ DÖNEMDE METROYA SÜRATLE DEVAM EDECEĞİZ"

Raylı sistem projesiyle ilgili kat ettikleri uzun yolu ve aşamaları anlatan Seçer, 2 yıl finansman kullanımı izni beklediklerini hatırlattı. Seçer, "2 sene bize çok şeye mal oldu. Biz bu sürede yaptığımız ana istasyon inşaatını kendi kaynaklarımızdan ödedik. Kredi kullanarak ödemedik. Şimdi bir arayış içerisindeyiz. Her hal ve şartta ikinci dönemde bu metroya süratle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Metro projesi üzerinde yaptıkları revizeleri de anlatan Seçer, yapılan değişikliklerin daha rasyonel ve kentin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapıldığını kaydederek, "Ben metroyu konforlu, ucuz ve güvenli bir ulaşım aracının dışında bir sosyal proje olarak gördüm. 4 merkez ilçeyi birbirine bağlıyor. Akdeniz içerisinde ikamet eden de Mezitli, Yenişehir veya Toroslar ilçesinde ikamet eden farklı etnik yapılardan, farklı kültürlerden insanların aynı vagona bilmesini sağlıyorsunuz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedeflerinden birinin huzurlu bir kent yaratmak olduğunu belirten Seçer, bunu da gerçekleştirdiklerini belirtti. Hizmetleri halk odaklı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Seçer, sahilde halka açılan işletmelerden söz ederek, "Herkesin belediyenin kafesinde oturma imkanı olsun istedik. Belediyecilik böyle bir şeydir. Bana oy veren, vermeyen muhafazakar, seküler herkes geliyor, 'Bu kafe benim belediyemin kafesi, ben buraya gelirim, burada otururum. Bu benim hakkımdır' diyor" dedi.

"SOSYAL KONUT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Gelecek dönemde Metro Projesi'ni tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Seçer, metro gibi birçok projenin hayata geçirilmesinde meclis çoğunluğunun sağlanmasının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Müftü Deresi ile ilgili de konuşan Seçer, imar çalışmalarının birçoğunun tamamlandığını ve kalanların da sürdüğünü ifade ederek, "Arkadaşlar projeye çalışıyorlar. Gelecek dönem yapacağımız, Mersin'e kazandırdığımız yaklaşık 500 yüz dekarlık muazzam bir park olacak" diye konuştu. Mersin'de sosyal konut açığı olduğuna dikkat çeken Seçer, "Sosyal konut yapacağız. Düşük gelirli vatandaşlara uygun. Bunu satmayacağız bazı bölümleri ayırıp kiraya da vereceğiz. Belediye vatandaşına kiraya verecek" ifadelerini kullandı.

Altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren ve Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Mezitli, Silifke ve Tarsus'u kapsayan tüm çalışmaların 3 yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Seçer, "Altyapı çalışmalarına önem vereceğiz demeyeceğim, 3 yıl içinde bitiriyoruz. Çünkü parayı bulduk ve her şeyi hazır ettik. Örneğin Mezitli'nin, Mezitli'de oturanlar için söylüyorum içme suyu şebekesinin neredeyse tamamı değiştiriyoruz. Aslında bunu geciktirmeselerdi o maliyetler ile tamamını yapıyorduk. 17milyon Euro'nun tamamını hibe aldık" dedi.

ALTYAPI İÇİN TOPLAM 57 MİLYONU HİBE OLMAK ÜZERE 150 MİLYON EURO KAYNAK HAZIR

Yeşilovacık, Arkum ve Atakum'da önemli sorunlar yaşadığına dikkat çeken Seçer, söz konusu lokasyonlar için altyapı ve arıtma tesisi kredilerini aldıklarını söyledi. Tömük Mahallesi için de FRIT II kapsamında 15 milyon Euro tutarında kredi bulduklarını dile getiren Seçer, "Şubat'ın sonuna kadar oranın da ihalesine çıkıyoruz. Orada da büyük, muazzam bir sorun var. Akdeniz'de Homurlu aynı şekilde. FRIT II kapsamında 7 milyon Euro geri ödemeli kredi bulduk. Toplamda 150 milyon Euro ve bunun 57 milyon Euro'su hibe, geri ödemesiz. Diğer kalanı 3 yıl ödemesiz, 15 yıl yüzde 3 maliyetli kredileri bulduk. Bunları temasla bulduk, EBRD'den bulduk, IFC'den bulduk, kendimizi anlattık. Heyetleri çağırdık, deprem sonrası göçü anlattık, geldiler gözleriyle gördüler. 30 milyonu 70 milyona kadar çıkarttılar. Bunun üzerine de Pamukluk Barajı için 40 Euro hibe verdiler. Onu da anlattım. Susuz kalır bu memleket diye 80 milyon projenin 40 milyon Euro'sunu da deprem bölgesine ayırdıkları bir buçuk milyar Euro'luk fondan Cumhurbaşkanlığı'na bizzat talepte bulunarak, oraya o parayı gönderme şartını, Mersin'e 40 milyon Euro hibe verme şartını koyarak EBRD yaptı" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir olarak çok önemli temaslarda bulunup çok ciddi oranlarda finansman kaynakları edindiklerinin altını çizen Seçer, "Şu anda 5 milyar lira hazır altyapı için. Bunları 6 ay içerisinde kullanıp, inşaata başlatıp 3 yıl içerisinde de tamamlayacağız. Bütün finans kaynaklarına ilk dönemimizin tamamlanmasına 4,5 buçuk ay gibi bir süre kaldığı dönemde ulaşmış olduk" dedi.

"KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ AMA DEZAVANTAJLI MAHALLELERDE OTURANLARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Aktardığı bilgilerin en yüksek maliyetli çalışmalar olduğunu fakat yönetim olarak tüm çalışmalarının bu konulardan ibaret olmadığına dikkat çeken Başkan Seçer şunları kaydetti:

"Bunlar bizim manifestomuzun en baş kısmına koyacağımız, en yüksek maliyetlerin olduğu çalışmalar. Ama bizim için her şey bunlar değil. Sosyal projelerimiz, sosyal belediyecilik bizim için çok önemli. Bunlar içerisinde eğitim, kadın, çocuk, bizim için çok önemli. Geldiğimde yaklaşık 25 milyon lira sosyal hizmetlere bütçe yapılmıştı. Şu anda 2024 yılı için sadece sosyal politika olarak 557 milyon lira bütçemiz var. Kadın ve sağlık bunun içerisinde değil. Eğitim, gıda destekleri, çocuklara süt gibi desteklere, hizmetlere ayırdığımız para 557 milyon lira 2024 için. Böyle de bir bakış açımız var. Elbette kentin çehresini değiştireceğiz ama dezavantajlı mahallelerde oturan çocukları da kadınları da görmezden gelemeyiz."

ÖZDEMİR: "SORUNLARIMIZI SAHİPLENDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Başkan Seçer'in göreve geldiği günden itibaren salgın, ekonomik kriz, deprem gibi birçok olumsuzluğa karşın 4 yılda çok iyi bir belediye yönetimi sergilediğini belirterek, "Altyapı ve üstyapı yatırımlarından sosyal hizmetlere, sektörlerin gelişimini sağlayacak projelerden Master Plan hazırlanmasına kadar çok geniş bir yelpazede icraatlara imza attınız. Atmaya devam ediyorsunuz. Borsamız üyelerinin iştigal alanı olan tarım ve gıda sektörüne önemli destekler verdiniz. Bugüne kadar bizlerle kurduğunuz diyalog, istişareye açık yapınız ve dile getirdiğimiz sorunlarımızı sahiplendiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Dernek olarak Toros ve Mersin Üniversitesi ile birlikte 3 yıllık sürdürülebilir proje kapsamında programlarını tamamlayarak 11 tane üniversite mezunu gencin iş sahibi olmalarını sağladıklarını belirten ÇUGİDER Başkanı Sibel Gelbul, yerel yönetimlerle çalışmayı önemseyen bir dernek olduklarını söyleyerek, katılımından dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Programda, ÇUGİDER Başkanı Gelbul tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Afet işleri Dairesi Başkanlığı'nı hayata geçirdikleri ve 4 yıl boyunca STK'larla iş birliğinde bulundukları için plaket takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.