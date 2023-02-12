Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: 'Hala Çadır Sorunu Çözülemedi, İnsanlar Soğukta Perişan'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları ile birlikte, depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Başkan Seçer, “Felaketin altıncı gününde hâlâ çadır sorunu çözülemedi, insanlar soğukta perişan. Barınma sorunu devam ediyor. İyi ki belediyelerimiz ve alicenap milletimiz var. Yine ne yapıyorsa onlar yapıyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları ile birlikte, depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Başkan Seçer, "Felaketin altıncı gününde hala çadır sorunu çözülemedi, insanlar soğukta perişan. Barınma sorunu devam ediyor. İyi ki belediyelerimiz ve alicenap milletimiz var. Yine ne yapıyorsa onlar yapıyor" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunan Başkan Seçer, bölgedeki son durumla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki yıkımın büyük olduğu illerin tamamına ve bazı ilçelere gittim. Felaketin altıncı gününde hala çadır sorunu çözülemedi, insanlar soğukta perişan. Barınma sorunu devam ediyor. İyi ki belediyelerimiz ve alicenap milletimiz var. Yine ne yapıyorsa onlar yapıyor."