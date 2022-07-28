Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Büyükşehir'in Yks Tercih Danışmanlığına Başvuran Öğrencilerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite tercih danışmanlığı desteği alan öğrencilerle buluştu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışmanlığına başvuran öğrencilerle Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelen Başkan Seçer, gençlerle sohbet etti. Seçer'in ziyareti esnasında, merkezdeki öğrenciler arasında Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde öğrenim desteği gören ve Türkiye'de ilk 70'e giren Ozan Arıkan ile 110 bininci sıraya yerleşen yüzde 90 görme engelli Ekin Aydın da yer aldı.

Eğitime verdikleri öneme dair açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"EĞİTİM, YOLDAN BİNADAN DAHA ÖNEMLİ"

"Başta Mersinimize, ama genel anlamda ülkemize ve insanlığa katkı için, eğitime destek veriyoruz. Çünkü eğitim, bir belediyenin yapacağı yoldan da binadan da önemli. Eğitim olmazsa, arzu ettiğimiz nitelikli bir kenti yaratamayız, içi boş kalır. Toplumda eğitim seviyesini yükseltmek, ülke olarak eğitimli insanların sayısını çoğaltıp; iyi yetişmiş, alanında çok kaliteli, değerli bireyleri yetiştirip, dünyayla rekabet etmemiz lazım. Onun için eğitim önemli.

"ÇOCUKLARLA EVLADIMIZ GİBİ İLGİLENİYORUZ"

Hizmetlerimizden bir tanesi de hem üniversiteye, hem de liselere geçiş sınavlarına ücretsiz hazırlık kursu veren merkezlerimiz. Yaklaşık olarak 6 bin 500 civarında bir öğrenciye hitap ediyoruz. Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Şu anda yerleştirme işlemleri başlıyor. Burada da MERCİ danışmanlık merkezimizin çok değerli uzmanları, tercihler konusunda danışmanlık hizmeti veriyorlar. Öğrencilerimizle görüşüyorlar. Zaten biz sadece pozitif bilim konusunda öğretim yapmıyoruz. 1 yıl boyunca matematik, fizik ya da sosyal bilimlerle ilgili alanlarda ders verdiğimiz gibi, çocuklarla evladımız gibi de ilgileniyoruz. Onların psikolojik durumundan evdeki sorunlarına kadar, her şeyiyle ilgilenen bir kurumuz.

"HER YIL BAŞARIMIZ DAHA DA ARTACAK"

Türkiye'nin her tarafından vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri burada öğrencilerle buluşabiliyor. Öğrencilerimize üniversitelerini anlatabiliyor; konumu, durumu, fiziki şartları hakkında bilgi veriyorlar. Bu yıl eğitim kurumlarımızdan kurs gören öğrencilerimizin önemli başarıları oldu. İlk bine 3 öğrencimiz girdi. Şimdi bir öğrencimizle sohbet ettim. Türkiye 70'incisi olmuş. Gayet yüksek bir başarı elde etmiş. Yine ilk 50 bine 151 öğrencimiz, ilk 10 bine 34 öğrencimiz, ilk 20 bine 64 öğrencimiz, ilk 5 bine 17 öğrencimiz girdi. Bunlar değerli, önemli başarılar bizim için. 4 bin 300 civarında öğrencimiz vardı, hepsi başarılı. Peki neden başarılı? Kurs merkezlerimizdeki uzman personelimiz, performansını düşük gördüğü öğrencilerle daha fazla ilgilendi. Eğitim öğretimin başladığı ilk günden son güne kadar takip edildikleri için, onların performans düşüklüklerine pek fırsat verilmedi. Her yıl başarılarımızın daha da artacağını söyleyebilirim.

"LİSANS ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Günümüzde hayat pahalılığı var ve velileri çok zorluyor. Bir çocuğun, başka bir kente üniversite okumaya gitmesi, aile için muazzam bir ekonomik yük getiriyor. Bizim de hem buradaki koşulları düzeltmek, hem de dışarıya giden öğrencilerimize katkı sunmak için bazı çalışmalarımız var. Geçtiğimiz yıllarda da vardı, bu yıl da devam edecek. Hem ön lisans eğitimi, hem de 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık lisans eğitimi alacak öğrencilerimiz için eğitim yardımlarımız devam edecek. Yalnız bu yıl farklı bir uygulama yapıyoruz. Okul yıllarına göre, eğitim yardımlarında da farklılık olacak. Örneğin eğitim süresi 6 yıl olan öğrenciler en yüksek eğitim yardımını alırken, 5 yıllıklar biraz daha az, 4 yıllıklar ondan daha az ve 2 yıllıklar en az miktarı alacak. Bu şekilde bir çalışmamız var ve Meclis'e sunacağız. Gelecek eğitim öğretim döneminde bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz.

"ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

İkisi devlet, ikisi özel olmak üzere 4 üniversitemiz var ve bu kent 50 binin üzerinde üniversite öğrencisini ağırlıyor. Belediye olarak şehri öğrencilerimize göre, onlara hitap eden koşullara göre hazırlama gayretimiz var. Türkiye'nin en ucuz toplu taşıma ücreti 1 TL ile şu anda bizde. Tarsus ve Mersin üniversitelerimizin kapısında 3,5 TL'ye 3 çeşit yemek veriliyor. Bu uygulama gelecek yıllarda da devam edecek. Yine Çamaşır Kafelerimiz devam edecek. Okuma salonlarımızı mümkün olduğunca çoğaltacağız. Şu anda Hal Mahallesi'nde yaptığımız çok güzel bir okuma salonumuz daha oldu. Yine bulunduğumuz Atatürk Parkı'nda, Kültür Park Marina civarında çok güzel okuma salonlarımız var. Kültür Park'ta Mezitli sınırları içerisinde olan yer ise muazzam bir konsepte olacak. Dijital bir kütüphane, öğrencilerimize 24 saat hizmet verecek.

Bunun gibi öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, daha kaliteli hale getirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gülnar'da geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız 68 kız ve 40 erkek öğrencinin kalabileceği toplam 108 yataklı misafirhanemiz var. Merkezde erkek öğrencilere hizmet edecek 120 yataklı yeni bir misafirhaneyi de hizmete hazır hale getirdik. Yeni eğitim öğretim yılında orada da öğrencilerimizi ağırlayacağız."