Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ilçesi ziyaretinde üreticilerle buluşmasının ardından, ilçe merkezinde yapımı süren ve tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur'da yapımı süren 19 Mayıs Caddesi ile yapımı tamamlanan Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis Caddeleri'ni gezerek inceledi.

İlk olarak 19 Mayıs Caddesi'nde yapımı süren çalışmaları yerinde inceleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sonrasında yakın zamanda çalışmaları tamamlanan ve modern bir yapıya kavuşturulan Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis Caddeleri'nde vatandaşlarla birlikte yürüdü. Başkan Seçer, incelemeleri esnasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etme fırsatı buldu.

"NE ALT YAPI SORUNU KALACAK NE DE BOZUK ASFALT SORUNU KALACAK"

Anamur'da yol çalışmalarının süratle devam ettiğini belirten Başkan Seçer, "Şu ana kadar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni bitirdik. Orada gezinti yollarını da yaptık, fevkalade çalışmalar oldu. 19 Mayıs Caddesi'nde de aktif bir çalışma var. Anamurlular çok şikayet ediyordu haklı olarak. Çok kısa süre içerisinde burayı da bitireceğiz. 19 Mayıs Caddesi'nin dışında devam edeceğimiz, çalışacağımız caddeler de var. Yine bu güzergahta doğu-batı aksında iki önemli caddemiz var. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi. Bu caddelerin de Sular İdaremiz alt yapısını tamamladıktan sonra yapımına geçeceğiz. Bitirdiğimiz, şu anda devam eden ve başlayacağımız tüm çalışmalar, gelecek yıl içerisinde tamamlanmış olacak ve bu bölgede yani D-400 Karayolu'nun sahile bakan güney kesiminde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yol ağında hiçbir sorun bırakmayacağız. Ne alt yapı sorunu kalacak ne de bozuk asfalt sorunu kalacak. Buradan da Anamurlu hemşehrilerime duyurmak istiyorum. Yapılacak yollar, yapılan yollar hepsi hayırlı olsun" dedi.

"NE GEREKİYORSA YERİNE GETİRİYORUZ"

Kaldırım çalışmaları ve bisiklet yollarına da değinen Seçer, "Yolu yaparken, yol ölçülerinin uygunluk verdiği yerde bisiklet yollarını ve kaldırım düzenlemelerini de yapıyoruz aynı zamanda. Ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Anamurlular da son derece memnun yapılan işten. Bana yazarak ya da arayarak ya da değişik yollardan mesaj göndererek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Tabi ben de hoşnut oluyorum, mutlu oluyorum" diye konuştu.

"YAPILAN ÇALIŞMALAR ANAMUR'A KENT HAVASI KATTI"

Anamur'daki vatandaşlar, yapılan yol çalışmalarından memnun kaldıklarını ifade ettiler. Yol boyunca Başkan Seçer'le yürüyen vatandaşlar, Başkan Seçer'i çalışmalardan dolayı alkış yağmuruna tuttular. Anamur'un yerel gazetecilerinden Zümrüt Cömertler, "Yapılan çalışmalar Anamur'a kent havası kattı. Ben yerel gazeteciyim burada. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık, başta Vahap Başkan'ın. Turizme ve ilçeye yakışır bir yol oldu" dedi.

Yapılan çalışmalardan oldukça memnun kaldığını ifade eden Nasut Deniz, "Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık çok güzel oldu. Anamur'a bir gurur getirdi. Çok güzel. Her şey modernleşti" diye konuştu.

"BEN 67 YAŞINDAYIM BU ŞEKİLDE BİR HİZMET GÖRMEDİM"

Abdullah Serin, "Vahap Başkanıma bu verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Türkiye'nin her tarafına uygun bir hizmet. Ben 67 yaşındayım bu şekilde bir hizmet görmedim. Çok memnunuz. Allah razı olsun" diye konuştu.

Esnaf Nihan Aydın ise, "Büyükşehir'in yaptığı bu yollardan çok memnunuz. Şimdiye dek bu kadar güzel bir çalışma görmedik. Artık Anamur çok güzel bir yer oldu. Çok memnunuz Vahap Seçer Başkanımızdan" dedi.

ANKA / Yerel