Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer Akkum, Kumkuyu ve Töbank Plajları'nı İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank Plajları'nı gezdi, Altın Portakal ve Faruk Şıhman tatil sitelerinde de vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği Akkum, Kumkuyu ve Töbank Plajları'nı gezdi. Plajlar'da Mersin'in masmavi denizinde huzurlu bir tatil geçiren vatandaşlara "İyi tatiller" dileyen Seçer, Altın Portakal ve Faruk Şıhman sitelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Silifke ve Erdemli'deki halk plajı gezileri ile vatandaş buluşmalarında Başkan Seçer'e CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, CHP Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratlar eşlik etti. Seçer, Akkum Plajı ile başlayan saha programına sırasıyla Kumkuyu ve Töbank Plajları ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin bölgeye değer kattığını ifade eden vatandaşlar, Seçer'e teşekkür ettiler.

"ALLAH BENİ HALKIN KARŞISINA ÇIKAMAYACAK DURUMA GETİRDİĞİ ANDA YA CANIMI ALSIN YA DA BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Programını Tırtar Mahallesi'nde bulunan Altın Portakal ve Limonlu Mahallesi'nde bulunan Faruk Şıhman tatil sitelerinde vatandaşlarla buluşarak sürdüren Seçer, vatandaşla buluşmanın kendilerine hizmet noktasında ayrı bir değer kattığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız talepleri, önerileri ve teklifleriyle bizi daha iyi işler yapmaya sevk edebiliyor. Hiç aklımıza gelmeyen bir fikir, çok güzel sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Onun için de vatandaşla buluşmayı önemsiyoruz. Bu gezilerimizin birinci nedeni bu. İkinci nedeni vatandaşa hesap vermek. Neticede biz bir ticarethane değil, kamu kurumu yönetiyoruz. '3 yıldır görevdesin, neler yaptın, neler yapacaksın' diye soran vatandaşa, hesap vermek zorundayız. Üçüncü neden ise son derece insani bir durum. Yani ben bir siyasetçi olarak hep bunu söylüyorum kendi kendime. Bunu samimiyetle söylüyorum. Allah beni halkın karşısına çıkamayacak duruma getirdiği anda ya canımı alsın ya da bildiği gibi yapsın. En başta ülkemizi düşünmek, doğru, yararlı ve genel anlamda insanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz" dedi.

"BİZ GÖREVİMİZİ HARFİYEN VE HAKKIYLA YAPIYORUZ"

Vatandaşlar tarafından kendilerine iletilen bazı sorunların aslında Büyükşehir'in sorumluluğunda olmayan alanlardaki sorunlar olduğunu ve bunun sebebinin de kurumlar arası yetki karmaşasından kaynaklandığını belirten Başkan Seçer, "Şimdi D-400 Karayolu. Karayolları'na ait bir yol güzergahıdır. Ara sokağa sapın, Erdemli Belediyesi'ne ait bir yoldur. Orman yoluna girin, Orman'a aittir. Çöp toplama görevi Büyükşehir'in değil, ilçe belediyesinindir. MESKİ'ye ödediğiniz su faturalarında yer alan Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir'e değil, ait olduğunuz ilçe belediyesine gider. Vatandaşlar maalesef bu görev, yetki ve sorumluluk alanlarını pek bilmediği için, çözüm arayanın aklına hemen Büyükşehir geliyor. Biz de adımıza yaraşır bir hizmet yapma arzusu içerisindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kronikleşmiş sorun yoktur. Biz görevimizi harfiyen ve hakkıyla yapıyoruz" dedi.

"MUTLAKA UZUN VADELİ KREDİLER BULMASI GEREKİR"

Bazı yerlerde kanalizasyon sorunlarının olduğuna dikkat çeken Seçer, "Bu gerçeği görmek lazım. Yalnız şunu unutmayalım. Türkiye'nin bütün illerindeki Sular İdareleri, çok eskiden kalma İSKİ Kanunu'yla yönetilir. MESKİ'nin gelirinin yüzde 90-95'i, vatandaşın ödediği su fatura bedelleridir. Bu gelir kaynaklarıyla da size temiz içme suyunu sağlar. Vidanjör hizmetlerini verir. Kanal tıkanmalarında gelir müdahale eder ya da diğer hususlarda size projeler geliştirir. Bütün bunlar parayla olur, ama bu para ona yetmez. Mutlaka uzun vadeli krediler bulması gerekir. Bunun da kaynağı İller Bankası'dır" diye konuştu.

"BEN MERSİN'E DAHA FAZLA HİZMET ETMEK İSTİYORUM AMA ORTADA BİR ADALETSİZLİK VAR"

İktidarın sevk ve idaresinde bulunan İller Bankası'nın ise tamamen siyasileştiğini vurgulayan Başkan Seçer, "Açık açık söylüyorum. Adaletten bahsederek sözüme başladım. Burada bir adaletsizlik var. Ben adaletsizliği eleştiren bir Belediye Başkanıyım. Bunları, Türkiye'nin 9. büyük ili, vergi sıralamasında 5. veya 6. ili, Türkiye'nin en stratejik illerinin başında gelen Mersin'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Ben Mersin'e daha fazla hizmet etmek istiyorum ama ortada bir adaletsizlik var. Biz 39 milyon Euro hibe ve uygun vadeli finans maliyetli kredi aldık. Henüz cebimize girmedi. Bu konuları 3 yıl önce konuştuk. Geldim Tömük'e söz verdim. Orada birçok vatandaş, 'Aman kurtar bizi bu rezaletten' dedi. En kısa zamanda çözülecek dedik, proje tamam. Avrupa Birliği ile görüşmeler tamam. 15 milyon Euro kredi tamam. 3 seneyi geçti. Meclis toplantılarında defalarca konuyu gündeme getirdim. Cumhur İttifakı Meclis üyelerini Bakan'la konuşmaya, görüşmeye zorladım. Çünkü koordinasyonu İller Bankası yapıyor. Sakın sözlerimi yanlış değerlendirmeyin. Bu aksaklıklar ve ayrımcılık anlayışına rağmen, biz hizmetlerimizi yapacağız. Fakat, hangi şartlarda bu hizmetleri yaptığımızın da bilinmesini isterim" dedi.

"ŞU ANA KADAR GEMİLERE 75 MİLYON LİRA CİVARINDA CEZA TAHAKKUK ETTİK"

Teknelerin, açıktan direk geçen veya Liman'a gelen gemilerin denizde kirlilik yarattığına dikkat çeken Seçer, "Bu bölgelerde genelde, turist gezdiren tekneler ya da özel teknelerin sintinelerinden kaynaklı ciddi sorunlar var. Bir de siteler arıtmalarını kurarlar, buranın denetimi Çevre Bakanlığı'na aittir ve online izlenir. Ama görüyorum ki sitelerde bu sorunlar bölgesel olarak büyüyor ya da küçülüyor. Arıtmada çalışmadan geldiği gibi kanalizasyon denize boca ediliyor. Şimdi bütün bunlar bir başına Büyükşehir'in baş edeceği sorunlar değil. Denetleme görevinde bazı sıkıntılar var. Örneğin deniz içerisinde, deniz taşıtlarının yarattığı kirliliği denetleme görevi Büyükşehir'in. Çevre Bakanlığı, Mersin Limanı ve bölgesinde bana bir alan çizmiş. Halbuki ben, Anamur'a kadar olan tüm sahil şeridini talep ettim. 3 yıldır cevap dahi yazmadılar. Bugünkü dar alanda, şu ana kadar gemilere 75 milyon lira civarında ceza tahakkuk ettik. Bizim çevre koruma hiç affetmiyor. Bir gemi, denize, uygun olmayan bir kimyasalı döksün bakalım. Neyse ceza 1 milyon, 2 milyon. Cezalar çok ağır" dedi.

"BAŞARILARININ DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Önceki dönem CHP Milletvekili Nevin Gaye Erbatur, "Sayın Başkan, yaptıkların için sana çok teşekkür ediyoruz. Ama yapacakların için de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Sevgili dostlar, Vahap Seçer gerçekten seçildiği günden bugüne Mersin için çok değerli projelere imza attı. Hepimiz bunu biliyoruz. Onunla gurur duyuyoruz. Onun başarılarının devam etmesini istiyorum. Biz her zaman senin yanındayız. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

"PLAN BÜTÇE KOMİSYONU'NDAKİ ÇOK BAŞARILI ÇALIŞMALARININ CANLI ŞAHİDİYİM"

CHP Önceki Dönem Milletvekili Ümit Özgümüş, "Başkan'la biz 4 sene Meclis'te milletvekilliği yaptık. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki çok başarılı çalışmalarının canlı şahidiyim. Belediye Başkanı olduktan sonra da yarı Mersinli olarak, gittiğim her yerde yaptığı çalışmaları izliyor ve Mersin halkıyla da konuşuyorum. Onların da memnuniyetini gördükçe de ciddi gurur duyuyorum" diye konuştu.

Mersin Limonlu Sahili Koruma Derneği Başkanı Hamit Tekgül ise, "Bir hafta önce hukuksal statüye kavuşan derneğimizle Başkan'ı ziyaret edecektik, ama o daha atik davrandı. Bizden önce geldi. Kendisine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum" dedi.

ANKA / Yerel