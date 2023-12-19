Mersin Barış Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında kalan Barış Mahallesi'nde, inşaat çalışmalarında yüzde 65'i tamamlanan ve ilk etapta 415 konut, 50 dükkan, ticaret ve kültür merkezi, 1'er cami ve kreş ile çevre düzenlemesini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde, hak sahibi vatandaşlara ilk anahtarların 2024 yılı içinde teslimi hedefleniyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Akdeniz Belediyesinin desteğiyle kent merkezinde yer alan Barış Mahallesi'nde 35 dönümlük alanda uygulanan kentsel dönüşüm projesinde inşa çalışmaları aralıksız sürüyor. Barış Mahallesi'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefiyle 2021'de başlayan projede, 30 blokta 3+1 ve 2+1 oturumlu 415 konut, 50 dükkan, cami, kreş, ticaret merkezi ile kültür evi yer alıyor. Kaba inşaatları tamamlanan bloklarda dış cephe işlemleri ile dairelerin ince işçiliklerinin sürdürüldüğü projede, ticaret merkezi ve kültür evinin de yapımına başlandı.

Vatandaşların yüzde 91'i ile anlaşma sağlandı

Bölgede devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin ve Akdeniz'de yaşayan vatandaşların, her yönüyle yeni, güvenli konutlarla birlikte modern yaşam alanlarına kavuşması için çaba gösterdiklerini ifade etti. İlçede ilk olarak Çay Mahallesi'nde uygulanan 415 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinde vatandaşların yeni evlerine kavuştuğunu ve yerleştiğini hatırlatan Gültak, aynı mahallede 330 konut daha inşa edilmesi için hazırladıkları projenin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edildiğini söyledi.

"İnşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı"

Başkan Gültak, Barış Mahallesi'nde gerçekleşen inşa çalışmalarında da önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, "Projede konutların yanı sıra iş yeri, cami, kreş ve yeşil alan gibi donatılar olacak. Şu anda çalışmalar hızla ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. Burada çok sayıda blokta kaba inşaat tamamlandı, 3-4 blok dışında hepsinin temeli atıldı. İnşaat çalışmalarının yüzde 65'i tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlara anahtar teslimini de 2024'ün Haziran veya Temmuz ayında yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Yaşadığınız ev sağlam değilse depremde yerle bir oluyor"

Barış Mahallesi'nde, hak sahibi vatandaşların yüzde 91'i ile anlaşma sağladıklarına da dikkat çeken Başkan Gültak, yerinde kentsel dönüşümü en az 5 mahallede daha hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin, kentsel dönüşümün aciliyeti ve önemini çok acı bir şekilde gösterdiğine dikkati çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak şöyle konuştu;

"Barış Mahallemizde devam eden proje bittikten sonra talep gelen diğer mahallelerimiz için de bu konudaki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Buralar yalıtımı, sosyal donatıları ve güvenliği olmayan mahallelerdi. Zira yaşadığınız ev sağlam ve güvenilir değilse maalesef depremlerde yerle bir oluyor. 6 Şubat'ta yaşanan depremler bunu gösterdi. Oysa deprem bölgesinde, TOKİ'nin yaptığı konutlar ayakta kaldı. Bu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ne kadar sağlam işler yaptığının göstergesi. Bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Nitekim kentsel dönüşümle yapılar, özellikle kadınlar, gençler ve çocukların rahatça yaşayabilecekleri modern alanlara dönüşüyor." - MERSİN