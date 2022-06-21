Mersin, Babalar Günü'nü 'Ba'balık Festivali'Nde Yarışarak Kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü'ne özel olarak balık tutma yarışması düzenledi. Babaların çocukları ile birlikte takım olarak yarıştığı Ba'balık Festivali balık tutma yarışmasında dereceye girenlere olta takımı hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü'ne özel olarak Atatürk Parkı içerisinde düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında balık tutma yarışmasının da olduğu Ba'balık Festivali'ne Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz da katıldı.

Şehir içinden yapılan katılımın yanı sıra Adana ve Osmaniye gibi çevre illerden de katılımın sağlandığı festivalin açılışını Hasan Gökbel yaptı.

Babalar Günü'ne özel olarak saat 16.00'da başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar devam eden yarışmanın şampiyonu 17 balık tutarak 296 puan alan Ahmet Turan Alkış ve kızı Gülhan Alkış olurken, ikinciliği 14 balık ile 250 puan alan Rahile Özbaran ve Akın Özbaran çifti aldı. Yarışmaya Osmaniye'den katılan Emine Göktürk ve Özgür Göktürk 10 balık tutarak 247 puan ile yarışmada üçüncü olurken, 40 cm boyunda Karakulak cinsi balık yakalayan Erdal Saltık ve Nurhayat Saltık çifti ise yarışmanın en büyük balığını yakalayan çifti oldu.

"DEĞİŞİK VE GÜZEL BİR ETKİNLİKTİ"

Yarışmanın birincisi Ahmet Turan Alkış, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü'ne özel olarak düzenlenen Ba'balık Festivali'nin çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Çocuklarımız, gençlerimiz geldiler babaları ile birlikte burada oltalarını attılar, herkes için güzel bir etkinlikti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Babası ile birlikte yarışmada birinci olan Gülhan Alkış ise yarışmanın düzenlenmesinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ettiğini vurgulayarak, şampiyon oldukları için mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmaya Osmaniye'den katılan Mustafa Türkmen, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlediği etkinlik dolayısı ile teşekkür ederek, "Güzel bir etkinlik gerçekleşti. Hem çocuklar hem de aileler adına burada güzel bir program icra edildi. Bu çok büyük bir yarışma değil belki ama bir etkinlik. Biz başka yarışmalara da gidiyoruz. Ancak buradaki balıklar fena değil. Emeğimizin karşılığı çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah daha kapsamlı ve AKOBDER ile koordineli daha büyük bir yarışmada destek vermelerini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından avcılar buraya geliyorlar. Burada Mersin'i tanıtmak adına önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Festival boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın da sahne aldığı etkinlik, ödül töreninin ardından sona erdi.

ANKA / Yerel