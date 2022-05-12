Merkezefendili miniklerden özel bireyleri sevindiren ziyaret

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi, Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi öğrencileri, 'Dünya Engelliler Haftası' dolayısıyla Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nin özel bireylerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette minikler ve özel bireyler birbirlerine hediyeler verdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi'ne kazandırılan Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, '10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kreşin minik öğrencileri, Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nin özel kursiyerlerini ziyaret etti. Özel bireylerle tanışıp sohbet eden minikler, akademide bulunan atölyeleri gezerek ortaya çıkarılan ürünleri inceledi. Gerçekleştirilen ziyarette minikler ve özel bireyler birbirlerine el emeği eserleri hediye etti. Merkezefendi Belediyesi Nuran-Mesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevi ve Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nin öğrencileri ayrıca, Akademi bahçesine kurulan, gezegen ve gök cisimlerinin görüntüsünün özel bir sistemle üç boyutlu olarak kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryum çadırında, uzayda keyifli ve öğretici bir yolculuğa çıktı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel