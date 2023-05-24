Merkezefendili Çocuklar, Geleceğin Dünyasına Hazırlanıyor

Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi'nin öğrenci seçme sınavlarının ilk etabı tamamlandı.

Çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırmayı hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Robotik Kodlama Akademisi için seçme sınavı düzenlendi. İlk etabı gerçekleştirilen sınava ilçe sınırları içerisindeki devlet okullarında eğitim gören tüm 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Merkez Efendi İlkokulu'nu ziyaret ederek sınava giren öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek ziyaret eden Coşkun, minik öğrencilere başarılar diledi.

İlk etap sınavına katılım sağlayan ve başarı elde eden öğrencilerin ilk yüzde 7'si ikinci etap sınavına girmeye hak kazanacak. İkinci etap sınavı ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları okul idareleri tarafından açıklanacak.