Merkezefendi Kent Tiyatrosu Ücretsiz Oyun Sahneleyecek

Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları, 13 Aralık Çarşamba günü ücretsiz olarak sahneleyecekleri oyunla tiyatroseverler ile bir araya gelecek.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları, 13 Aralık Çarşamba günü ücretsiz olarak sahneleyecekleri oyunla tiyatroseverler ile bir araya gelecek.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerine tiyatro oyunları ile devam eden Merkezefendi Kent Tiyatrosu, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibi bir kez daha tiyatro severler ile bir araya geliyor. Merkezefendi Kent Tiyatrosu, 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı 'Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?' isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun sahne alacağı oyun, Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon'da oynanacak. Ücretsiz oyuna davetiye ile giriş yapılacak. Vatandaşlar, oyun davetiyelerini Merkezefendi Kültür Merkezi'nden temin edebilecek.