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Merkezefendi Kent Tiyatrosu, İlçeli Sanatseverlerden Beğeni Topluyor

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, İlçeli Sanatseverlerden Beğeni Topluyor

Yerel Haberler

Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz’ oyunu tiyatroseverlerden beğeni topluyor.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Lütfen Kızımla Evlenir misiniz' oyunu tiyatroseverlerden beğeni topluyor.

Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarını ilçeli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Muzaffer İzgü'nün kaleme aldığı 'Lütfen Kızımla Evlenir misiniz' oyununa da izleyiciler ilgi gösteriyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Merkezefendi Yerel Haberler

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