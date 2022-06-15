Merkezefendi Hüseyin Çokal Caddesi'nde Birinci Etap Tamamlandı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi ve etrafında düzenlenen yol çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için üst yapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hüseyin Çokal Caddesi üzerinde birinci etap asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle çalışmaların bir sürelik aranın ardından, önümüzdeki haftanın ilk günü 2. etap çalışmalarına başlanılacağını belirtti.

"ÜST YAPI ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

YKS' ye girecek olan öğrencilerin gürültüden rahatsız olmasının önüne geçebilmek için bir süreliğine çalışmalarına ara verildiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Öğrencilerimiz bizler için çok değerli. Öğrencileri sınavdayken rahatsız edebilecek veya dikkatini dağıtacak sesleri önlemek için yol çalışmamızın ikinci etabına önümüzdeki haftanın ilk gününde başlayacağız. Şimdiden YKS'ye girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öte yandan ilçemizde ulaşımın rahat ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için üst yapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz hemşehrilerimize ulaşım kolaylığı ve rahatlığı sağlamak için tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Merkezefendimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel