Merkezefendi'de Sıcak Asfalt Serim Çalışmaları Devam Ediyor

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (ANKA) -

Merkezefendi Belediyesi, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi ve etrafında yol çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendimizin çehresini değiştirmeye, ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan yol çalışmaları ile Merkezefendililere ulaşım kolaylığı ve rahatlığı sağlayan Merkezefendi Belediyesi, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi ve etrafında çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Hüseyin Çokal Caddesi ve çevre ara sokaklarında 60.000 metrekarelik alana sıcak asfalt serimi yapılacak, 20.000 metrekarelik alana da parke taşı döşenecek.

"HER ŞEY DAHA GÜZEL BİR MERKEZEFENDİ İÇİN"

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Yenilenen yollarımız ile Merkezefendimiz daha da güzel bir görünüme kavuşuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi ve etrafında yol çalışmalarına başladı. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak istiyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler, hemşehrilerimizin daha modern, daha güzel bir Merkezefendi'de yaşamaları için" diye konuştu.