Merkezefendi, Büyük Zafer'i Haluk Levent'le Kutlayacak Yerel Haberler Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Haluk Levent konseriyle kutlayacak. Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Haluk Levent konseriyle kutlayacak. Haluk Levent, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde, 30 Ağustos Salı günü Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında sahne alacak. Konser, saat 20: 30'da başlayacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman askerlerimiz ve Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunun eseri olan Büyük Zafer'i, bayram coşkusuna yakışır şekilde kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i, gençlerimizle ilelebet sürdüreceğiz. Büyük Zafer'in yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Haluk Levent, Merkezefendi'mizde sahne alacak. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağımız konsere tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Haluk Levent Merkezefendi Yerel Haberler

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