Merkezefendi Belediyesi'nin Tasarruf Sağlayan Makineleri Satışta - Haberler

Merkezefendi Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi bünyesinde sokak hayvanları için imalatı yapılan 'Mama Üretim Makineleri', bugün itibarıyla Manisa Turgutlu Belediyesi ve Balıkesir Ayvalık Belediyesi'ne satıldı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Aralık 2020'de hizmete açılan 'Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi bünyesinde, sokak hayvanları için yemek fazlalarından mama üreten makinelerin imalatı ve satışı yapılıyor. Üretilen makineler, bugün itibariyle Manisa Turgutlu Belediyesi ve Balıkesir Ayvalık Belediyesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı. Sıfır atık düşüncesi ile otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden toplanan kemikleri, ekmekleri ve yiyecekleri küçük parçalar haline getiren kırıcı makine, mamaları pişirmeye yarayan pişirme ünitesi ve mamalara şekil veren pelet ünitesi sayesinde hem israfın önüne geçiliyor hem de tasarruf sağlanıyor. Mama üretim tesisini kurmak isteyen belediyeler, Merkezefendi Belediyesi Sosyal ve İktisadi İşletmesi ile irtibata geçerek sipariş verebilecek. Makine, siparişin verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde üretilip teslim ediliyor.

"ÜRETTİĞİMİZ MAKİNELER İLE HEM İSRAFI ÖNLÜYOR HEM DE BÜYÜK BİR TASARRUF SAĞLIYORUZ"

Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'nin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve birçok belediye tarafından incelemelerde bulunulduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, üretilen makineler ile sokak hayvanlarının beslenmesine destek olunduğunu belirtti. Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak var gücümüzle her alanda çalışıyoruz. Kurduğumuz tesisimizde, ilçemizin küçük sevimli sakinleri için, atık gıdaların geri dönüşümüyle mama üretimine devam ediyoruz. Aynı zamanda bu mamaları üreten makineleri de üretiyoruz. Ürettiğimiz makineler ile hem israfı önlüyor hem de büyük bir tasarruf sağlıyoruz. Ortalama bir belediyenin iki aylık mama maliyeti ile kurulabilen tesisin, makinelerini üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle bu makinelerimizin satışına başladık. Bizler sadece Merkezefendi ve Denizli için değil tüm Türkiye için de çalışıyoruz, üretiyoruz. Gönüllülerimiz de bu durumdan çok mutlu. Bu bizim için bir başlangıç, belediyelerin ihtiyacı olan başka alanlarda da çeşitli makineler üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

ANKA / Yerel