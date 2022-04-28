Merkezefendi Belediyesi'nin İftar Sofrası Sevindik Mahallesi'nde Kuruldu

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (ANKA) -

Merkezefendi Belediyesi'nin ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği geleneksel iftar programlarının son adresi, Sevindik Mahallesi oldu.

Yoğun katılımın olduğu iftar programına, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Sevindik Kapalı Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasında binlerce Merkezefendili orucunu birlikte açtı. Programda tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi.

"İLK KREŞİMİZİ SEVİNDİK'TE YAPTIK"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayı süresince mahallelerimizde iftarlarımıza devam ettik. Coşkulu bir şekilde Merkezefendili hemşerilerimizle birlikte bir araya geldik. Yaşadığımız pandemi nedeniyle mahallelerimizde etkinliklerimize ara vermiştik. Ramazanın vermiş olduğu o ruhla birlikte, sizlerle olmak inanın ki bizlere de çok iyi geldi. Sevindikli hemşehrilerimize bir söz vermiştik. İlk yapısal projelerimizi buradan başlayacağız demiştik. Kreşimizi, kadın çocuk yaşam merkezini açtık. Hak edilen hizmeti alacaksınız" dedi.

"NERGİS TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU'NU HİZMETE AÇIYORUZ"

Sevindik Mahallesi sakinlerine müjdeler veren Başkan Doğan, "Ekonomik krizi ülkemizde çok derin bir şekilde hissediyoruz. Sevindik Mahallemizde çoğu hemşehrimiz asgari ücretle çalışıyor. Aldığınız paranın bir değerinin olmaması, ihtiyaçlarınızı karşılayamamanız, alım gücünün düşmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi ekonomik anlamda sizleri sıkıntı içine soktu. Sümer mahallemize yapmış olduğumuz toplantı ve düğün salonunu sizler ekonomik fiyatlarla kullanabileceksiniz. Açılışını da çok yakın bir tarihte sizlerle birlikte yapacağız" diye konuştu.

"VADİ PARK'A ÇOK CİDDİ BÜTÇE AYIRDIK"

Konuşmasına Vadi Park çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek devam eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vadi Park, altyapı çalışmalarıyla çok kötü bir hale geldi. Vadi Park'a çok ciddi bir bütçe ayırdık. Sevindik Vadi Parkımızı da bu yaz yapacağız. Orada da sizler kır düğün salonu olarak çocuklarınızın düğünlerini yapabileceksiniz. Buranın güvenliği ile ilgili sıkıntılar var. Bunu da çözeceğiz. Oradaki büfe ve kafeleri aktif hale getireceğiz. Spor tesislerini yenileyeceğiz. Yani sizlere bu ekonomik sıkıntıda, bu zor zamanda uygun fiyatlarla hizmet vereceğiz. Hafta sonu bir çay içmeye gidebileceğiniz, bir yemek yemeye gidebileceğiniz bir park haline getireceğiz. Çok ciddi bir bütçeyle Vadi Parkımızı da tamamlayacağız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, hayırlı ramazanlar diliyorum. Şimdiden de yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyorum."

Konuşmanın ardından semazen gösterimi ve Hacivat ile Karagöz oyunu sergilendi.