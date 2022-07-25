Merkezefendi Belediyesi'nden 'Yks Tercih Danışmanlık Hizmeti'

Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliği ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup üniversite tercihi yapmaya hak kazanan gençlere 'YKS Tercih Danışmalık Hizmeti' verilecek.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Merkezefendi Belediyesi, gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite adaylarına destek olmak amacıyla Merkezefendi Belediyesi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliği kapsamında ücretsiz 'YKS Tercih Danışmalık Hizmeti' verilecek.

Uzmanların, hedeflerindeki üniversiteye gidebilmeleri için doğru tercih yapmalarında yardımcı olacağı hizmet, 27 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 5 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek. Danışmanlık hizmeti, her gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane'de verilecek. 444 8 662 numaralı hattan 'YKS Tercih Danışmanlık Hizmeti' hakkında detaylı bilgi alınabilecek ve randevu oluşturulabilecek.

"GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YİNE YANINDAYIZ"

Merkezefendi'de eğitime her zaman öncelik verildiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin, gençlerimizin her zaman olduğu gibi bu önemli tercih döneminde de yanlarındayız. Gençlerimizin üniversite seçimlerinde en doğru tercihi yapabilmeleri adına danışmanlık hizmetini bu sene de vereceğiz" dedi.

ANKA / Yerel