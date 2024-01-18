Merkezefendi Belediyesi'nden ücretsiz Akademik Resim Kursu

Merkezefendi Belediyesi'nin açtığı Akademik Resim Kursu'na kayıtlar başladı.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanında gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Talepler doğrultusunda ücretsiz Akademik Resim Kursu açan Merkezefendi Belediyesi, Güzel Sanatlar Lisesi'ne ve Fakültesi'ne hazırlanmak isteyen öğrencilere, perspektif, imgesel, desen çalışması ve temel sanat eğitim dersleri verecek.

14 yaş ve üzerindeki sanatseverlerin başvurabileceği Akademik Resim Kursu kayıtları, Merkezefendi Sanat Merkezi'nden şahsen yapılacak. Başvuruların başladığı kursta, kontenjan dolana kadar kayıtlar devam edecek.