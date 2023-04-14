Merkezefendi Belediyesi'nden Değirmenönü'nde İftar Programı

Merkezefendi Belediyesi, Değirmenönü Mahallesi'nde toplu iftar programını binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Şeniz Doğan, "Ramazan'ın huzurunu, paylaşmanın güzelliğini yaşadığımız iftar soframızda bizlerle olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında geleneksel hale gelen mahalle iftarları tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını son olarak Değirmenönü Mahallesi Karaman Kapalı Pazaryeri'ne kurdu. İftar programı sonrası tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sahnelendi.

"RAMAZANIN BEREKETİNİ SİZLERLE BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ"

Ramazan'ın huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bir tarafta deprem bölgesinde çalışmalarımız sürdürüyor, bir taraftan da Ramazan'ın bereketini maneviyatını Merkezefendimizde sizlerle birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Ramazan; dostluk, paylaşmak, kardeşlik ve bir arada olmak demektir. Bu kalabalık sofralarda birlikte mutlu bir şekilde yemeğini eşimizle ve dostumuzla paylaşmak demektir. O kadar mutluyuz ki; Merkezefendili vatandaşlarımızın ilgisi ve teveccühü dört yıldır bizimle birlikte. Bize inandıkları, güvendikleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz bizlere inandı, her daim yanımızda oldu. Bizler de hemşehrilerimize söz verdiğimiz proje ve işlerimizi bir bir yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.