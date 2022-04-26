Merkezefendi Belediyesi İftar Sofrasını, Sevindik Mahallesi'nde Kuracak

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (ANKA) -

Merkezefendi Belediyesi'nin mahalle iftarları devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi binlerce kişinin bir araya geldiği iftar sofrasını Sevindik Mahallesi'nde kuracak.

Sevindik Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenecek olan iftar programı 27 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Program kapsamında iftardan sonra tasavvuf müzik dinletisi, semazen gösterisi ile Hacivat ve Karagöz gölge oyunu olacak ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.

"TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ İFTARIMIZA BEKLİYORUZ"

Daha önce Muratdede, Karaman ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri'nde iftar sofralarında hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Pandemi sebebiyle iki yıldır kuramadığımız iftar sofralarımızı bu ramazan ayında kurmanın ve hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurduğumuz iftar sofralarımızda binlerce Merkezefendili orucunu açıyor. Merkezefendimiz'de iyi günü, kötü günü paylaşıyor, yardımlaşmayı ve dayanışmayı pekiştirerek artırıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi iftarımıza bekliyoruz" diye konuştu.