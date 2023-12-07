Merkezefendi Belediyesi, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. 2019 yılından bu yana 25 milyon 400 bin kilogram atığın geri dönüştürülmesi sağlanarak ekonomiye kazandırıldı. Merkezefendi'de atık yönetimi, atıkların ayrıştırılarak toplanması, atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi ve kompostlaştırılması yoluyla yapılmaya devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Doğaya, ekonomiye ve ekosisteme büyük önem veriyor, hassas davranıyor ve bu anlayış ile çalışıyoruz" dedi.

2019 yılından bu yana geri dönüşümü ve çevre temizliği noktasında birçok hizmeti hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan Merkezefendi Belediyesi'nce 2019 yılından bu yana 25 milyon 400 bin kilogram atığın geri dönüştürülmesi sağlanarak ekonomiye kazandırıldı.

TOPLANIYOR, AYRIŞTIRILIYOR VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla Merkezefendi Belediyesi tarafından belli noktalara kurulan 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' ile kağıt, metal, plastik, elektrikli-elektronik, cam, bitkisel yağ ve pil gibi atıklar kaynağından ayrı bir şekilde toplanıyor. Toplanan atıklar Denizli'de ilk olan ve Karahasanlı Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Merkezefendi Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilerek mevzuata uygun olarak bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE BU HİZMET VEREN BİRKAÇ BELEDİYEDEN BİRİ

Merkezefendi'de atık yönetimi, atıkların ayrıştırılarak toplanması, atıkların azaltılması, geri dönüştürülmesi ve kompostlaştırılması yoluyla yapılmaya devam ediyor. İlçedeki 140 bin haneye yıllık 20 milyon olmak üzere; organik atıkların toplanması için siyah, geri dönüşüm ve kazanım malzemelerinin toplanması için mavi poşet dağıtılıyor. Belirli programa göre ekiplerce poşetlerin hanelere teslim edilmesi vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

"ÇEVRE TEMİZLİĞİ HER ZAMAN ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Çevre konusunda her zaman hassasız. 2019 yılından bu yana çevre dostu, doğayı koruyan ve kaynaklarını doğru kullanan bir belediyeyiz. Maalesef günümüzde de bir iklim krizi var. Bu kriz beraberinde de ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Yerel yönetimler olarak çevre, doğa ve geri dönüşüm konusundaki tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Doğanın korunduğu, çevrenin temiz olduğu, sağlıkla ve huzurla yaşayacağımız bir dünya dileği ile" şeklinde konuştu.