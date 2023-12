Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Fest Başladı

Merkezefendi Belediyesi'nin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla üçüncü kez düzenlediği 'Engelsiz Fest' başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kötü günlerimizde de hep beraber olduk, iyi günlerimizde de. Özel bireylerimiz ile bizler adeta bir aileyiz" dedi.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için farkındalık amacıyla daha önce iki kez düzenlenen 'Engelsiz Fest'in bu yıl üçüncüsü yapılıyor. Festival, kortej yürüyüşü ile başladı. Başkan Doğan da özel bireyler ve aileleri birlikte yürüdü. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren engelli spor kulüplerine de malzeme ve ekipman desteğinde bulunuldu.

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler de stantlarda sergilendi. Başkan Doğan, stantları gezerek özel bireylerle yakından ilgilendi. Renkli görüntülerin olduğu festivalde 'Engelsiz Survivor' etkinliği ile özel bireyler birbirinden farklı parkurlarda kıyasıya yarıştı.

3'üncü Engelsiz Fest'e, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Okul Aile Birliği Başkanı Yeter Çam, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"YANINIZDA OLACAĞIMA BİR KEZ DAHA SÖZ VERİYORUM"

Özel bireyler ile adeta bir aile olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Engelsiz Fest'i üçüncü kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özel bireylerimizin enerjisi, tebessümü ve mutluluğu bize güç veriyor. Merkezefendi Belediyesi olarak özel bireylerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde kurs sayılarımızı artırdık. Çocuklarımızın bütçelerine, üretim odaklı projeler gerçekleştirerek katkıda bulunuyoruz. Sizlerden aldığımız destek ile yapıyoruz. İlçemizdeki her hizmeti ortak akıl ile gerçekleştiriyoruz. Engelleri hep birlikte aşmaya devam ediyoruz. Geziler, piknikler ve birçok sosyal aktivite gerçekleştirdik özel bireylerimiz için. Kötü günlerimizde de hep beraber olduk, iyi günlerimizde de. Engelsiz Yaşam Akademimizle bir aile olduk. Yerel yöneticiler olarak özel bireylerimizin konforunu sağlamak zorundayız. Her zaman özel bireylerimizin ve ailelerinin yanında olacağıma bir kez daha söz veriyorum" dedi.

"ÖZEL BİREYLERE DAHA FAZLA FIRSAT VERİLMELİ"

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Özel çocuklarımızı topluma kazandırmak için büyük emek veren değerli anne ve babaların ellerinden öpüyorum. Özel çocuklarımızı asla toplumdan ayırmayacağız. Çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olan Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'a da teşekkür ediyorum. Onlara her zaman daha fazla fırsat vermeliyiz" diye konuştu.

"DERMAN BELEDİYECİLİK İLE HAYATLARA DOKUNUYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Burada en büyük teşekkürü, saygıyı, sevgiyi ve alkışı zor şartlar içinde çocuklarını yalnız bırakmayan kıymetli anne ve babalar hak ediyor. Zor şartlar altında umutla bakabilen, yüzünde tebessümünü hiçbir zaman eksik etmeyen engelli kardeşlerimizle bir arada olmak büyük bir onur ve keyif. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın öncülüğünde Denizli'de engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunulabileceğini gösterdik. Merkezefendi Belediyesi Denizli'de ve Türkiye'de örnek bir ilçe. Başkan Şeniz Doğan'a emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalin ikinci gününde 'Engelsiz Survivor' ve DJ performansı olacak. Stantlardaki el emeği ürünler yine gün boyu sergilenecek.