Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu'na Ödül - Haberler

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (ANKA) -

Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, İzmir'de düzenlenen ' İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'nde, 'Çok Sesli Halk Müziği Yorumlama' ödülüne layık görüldü. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivale katılarak hem Merkezefendi Belediyesi'ni hem de Denizli'yi temsil eden koroya başarılarından dolayı teşekkür etti.

Çok sesli koro müziğini özendirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile 'İzmir Çok Sesli Korolar Festivali' düzenlendi. Okullar, dernekler ve belediyeler tarafından kurulan 75 farklı koronun, 2 bin 600 koristin katıldığı festivalde, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu da sahne aldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dinledi. Birbirinden değerli eserleri seslendiren Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, sanatseverlerden tam not aldı. Değerlendirme kurulu ve dinleyicilerin beğenisini kazanan Sevgi Utma yönetimindeki Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, 'Çok Sesli Halk Müziği Yorumlama' ödülüne layık görüldü.

Ödül sertifikasını İzmir TRT Çocuk Korosu Şefi Müge Sever, katılım plaketini Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şube Başkanı Ali İlhan Akyunak, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Koro Şefi Sevgi Utma'ya takdim etti.

"KOROMUZU TÜRKİYE'YE TANITACAĞIZ"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ve sanatseverlerden büyük ilgi gören Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Koromuz, İzmir'de düzenlenen 'İzmir Çok Sesli Korolar Festivali'ne katılarak bizleri en iyi şekilde temsil etti. Büyük bir emek ve çalışmanın getirdiği başarıyı tüm sanatseverler olarak takdir ediyoruz. Birbirinden değerli sanatçılarımızdan oluşan koromuzu tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Sanata, sanatçıya ve kültüre desteklerimiz her zaman devam edecek. Başarılarından dolayı koromuzu kutluyorum" diye konuştu.